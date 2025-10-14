Indore Accident : इंदौर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन की मौत, कई घायल

इंदौर: इंदौर के निकट सांवेर के चंद्रावतीगंज के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने एक और मौत की पुष्टि की।

मृतकों की पहचान जानकीबाई (40) और कमला बाई (50) के रूप में हुई, जबकि एक नाबालिग की मौत उस समय हो गई जब उसे चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दो अन्य की हालत गंभीर है और उन्हें जल्द ही इंदौर के किसी भी अस्पताल में ले जाया जाएगा।

हादसे में पीड़ित लोग किसान बताए जा रहे हैं; सभी खेतों में काम करने के बाद घर लौट रहे थे। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर समूह परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। दुर्घटना के सही कारण की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।

खेतिहर मजदूर रतनखेड़ी से हरियाखेड़ी और बीवीखेड़ी स्थित अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि गाड़ी बीच रास्ते में पलट गई। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 15 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए सिविल अस्पताल सांवेर ले जाया गया।

जिला प्रशासन ने हताहतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय ट्रॉली में महिलाओं सहित लगभग 25 किसान सवार थे।

अधिकारी ने कहा, "ट्रॉली पलटने से उसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए।" किसान समुदाय अक्सर यात्रियों के परिवहन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

अधिकारियों से घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने और यह आकलन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ओवरलोडिंग या सड़क की स्थिति ने इसमें कोई भूमिका निभाई है।

स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है और मृतकों के परिवारों को आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस विनाशकारी दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है तथा समुदाय शोक में डूबा हुआ है।