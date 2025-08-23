Cliquor Smuggling ase: इंदौर पुलिस ने शराब तस्करी का किया खुलासा, ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद

इंदौर: इंदौर पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर की जा रही शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से 811 पेटियां विदेशी शराब जब्त की हैं, जिनमें करीब आठ हजार लीटर शराब भरी हुई थी। हैरानी की बात यह रही कि शराब को सीमेंट की बोरियों के बीच बड़े ही चालाकी से छुपाया गया था, ताकि पुलिस और चेकिंग टीमों की नजर न पड़ सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह खेप गुजरात ले जाई जा रही थी, जहां शराबबंदी होने के कारण अवैध शराब की तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। जब्त की गई शराब में कई नामी विदेशी ब्रांड शामिल हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि यह खेप राजस्थान से लाई गई थी या हरियाणा से, लेकिन प्रारंभिक जांच में इन्हीं राज्यों पर संदेह जताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी के पीछे खड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर शराब की बोतलों पर सरकारी टैग और मार्किंग होती है, लेकिन इस खेप में किसी भी तरह का टैग मौजूद नहीं था। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह शराब नकली या मिलावटी भी हो सकती है। फिलहाल फॉरेंसिक और एक्साइज विभाग की टीमें शराब की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक खेप तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े गिरोह से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, तस्कर अक्सर शराब की खेप छुपाने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं। कभी सब्जियों की आड़ में तो कभी अनाज की बोरियों के बीच शराब भेजी जाती है। इस बार सीमेंट की बोरियों का इस्तेमाल किया गया, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे।

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में गुजर रहा है, जिसमें अवैध सामान हो सकता है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने चेकिंग लगाई और जब संदिग्ध ट्रक को रोका गया और उसकी जांच की गई, तो उसमें शराब की पेटियां बरामद हुईं। जांच में पाया गया कि ट्रक में लगभग 811 शराब की पेटियां थीं।