Indore Fire: केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से दो महिलाओं की मौत, एक घायल

Nov 02, 2025, 06:11 AM
इंदौर: केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से दो महिलाओं की मौत, एक घायल

इंदौर:  इंदौर में शनिवार शाम एक दुखद हादसा हुआ। राऊ पुलिस स्टेशन इलाके में एक रासायनिक गोदाम में आग लग गई। इस हादसे में दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया।

गोदाम में रखे बड़ी मात्रा में थिनर की वजह से आग और भड़क गई। थिनर एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील सॉल्वेंट है जो आमतौर पर पेंट और केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है।

पुलिस के अनुसार, दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन आग पर काबू पाने में डेढ़ घंटे का समय लग गया। आग बुझने के बाद, इमरजेंसी स्टाफ गोदाम के अंदर प्रवेश किया। इस दौरान दो महिलाओं के शव मिले।

महिलाओं की पहचान रामकली (50) और ज्योति नीम (34) के रूप में हुई। वहीं, एक अन्य व्यक्ति सूरज भगनानी (34) के दोनों हाथों में जलने से चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इंदौर के जोन-1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कृष्णा लालचंदानी ने बताया कि पीड़ित लोग एकादशी पूजा कर रहे थे। उन्होंने पत्थर की मिट्टी के दीये जलाए थे, जो पास में रखे थिनर के पास थे। इससे आग लग गई। आग ने वह सामान पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा हो गया और दो लोगों की जान चली गई।

उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह जगह भैयालाल मुकाती नाम के एक व्यक्ति ने किराए पर ली थी। हालांकि, इस जगह को आम तौर पर फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन पुलिस को अभी यह कन्फर्म करना बाकी है कि यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर काम कर रही थी या सिर्फ एक स्टोरेज गोदाम था।

अधिकारी अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या उस फैसिलिटी के पास ऐसे खतरनाक पदार्थों को स्टोर करने के लिए लाइसेंस थे और क्या इस घटना में किसी लापरवाही का हाथ था।

स्थानीय लोगों ने जोर की आवाजें सुनीं और जगह से घना धुआँ उठता देखा। इससे आसपास डर फैल गया। पास की कुछ इकाइयों को सावधानी से खाली कराया गया। अब तक कोई और चोट नहीं आई है।

अधिकारी पूरी जांच करने और जिम्मेदारी तय करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने का वादा कर रहे हैं।

 

 

