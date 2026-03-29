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Indore Airport Terminal : इंदौर में नए टर्मिनल का उद्घाटन, सीएम ने बताया- कनेक्टिविटी सेंटर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सीएम मोहन यादव ने किया टर्मिनल-1 उद्घाटन, मालवा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ
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Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 02:23 PM
इंदौर में नए टर्मिनल का उद्घाटन, सीएम ने बताया- कनेक्टिविटी सेंटर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल-1 का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के बनने से शहर और पूरे मालवा क्षेत्र के लोगों को आधुनिक सुविधा मिली है।

लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल से यात्रियों की सुविधाओं में काफी सुधार होने और एयरपोर्ट की सालाना हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में हर 150 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट, हर 75 किलो मीटर पर एक एयरस्ट्रिप और हर 45 किलो मीटर पर एक हेलीपैड बनाना है।

इस बड़े प्लान से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने और खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य की नई सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

इंदौर एयरपोर्ट के विकास पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई यात्रा को ज्यादा आसान और आरामदायक बनाने के लिए यात्रियों की सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। नया टर्मिनल- 1 नेशनल और इंटरनेशनल एविएशन मैप पर इंदौर को और मजबूत करेगा।

उन्होंने अमेरिकन क्वालिटी काउंसिल की ओर से इंदौर एयरपोर्ट को दिया गया क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सौंपा और एयरपोर्ट अधिकारियों को इस पहचान के लिए बधाई दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू उद्घाटन समारोह में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ-साथ एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार से मिला बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश को देश का लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है। टर्मिनल- 1 का उद्घाटन भारत में एक लीडिंग एविएशन और कनेक्टिविटी सेंटर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस समारोह को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पारंपरिक दीप जलाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

--आईएएनएस

 

 

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