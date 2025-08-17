भारत समाचार

IndiGo Travel Advisory: मुंबई में भारी बारिश के बीच इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

Aug 17, 2025, 08:32 AM
मुंबई में भारी बारिश के बीच इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

मुंबई:  एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित समय से थोड़ा पहले घर से निकलें और एयरपोर्ट पहुंचने में संभावित देरी को ध्यान में रखें। एयरलाइन ने यह भी सुझाव दिया है कि यात्री अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति इंडिगो की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर चेक करते रहें।

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और हवाई अड्डे की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक धीमा है। अगर आपकी कोई उड़ान है, तो कृपया सामान्य समय से पहले निकलें और हमारे ऐप या वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। गीली और फिसलन भरी सड़कों पर सावधान रहें।"

 

एयरलाइन की ओर से यह भी कहा गया कि टीमें परिचालन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। इंडिगो ने यात्रियों से सहयोग और समझदारी के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया है। कंपनी ने लिखा, "आपकी सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

 

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 16 से 21 अगस्त के दौरान भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है।

 

इस अवधि के दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिजली चमकने और गड़गड़ाहट के साथ-साथ कभी-कभी 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

 

