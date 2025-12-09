Indigo Flight Operations : सभी फ्लाइट्स नॉर्मल, लगेज बैग भी लगभग पहुंचाए

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मंगलवार को ऐलान किया कि कई दिनों की भारी मुश्किलों के बाद अब उसका पूरा ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य हो गया है।

कंपनी ने कहा कि लगातार सुधार के बाद अब सभी फ्लाइट्स तय शेड्यूल के हिसाब से उड़ान भर रही हैं और वेबसाइट पर दिख रही हर फ्लाइट ऑपरेट हो रही है।

पिछले कुछ दिनों में खराब मौसम, कोहरे और तकनीकी दिक्कतों की वजह से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुई थीं, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए थे और ढेर सारा सामान भी अटक गया था। अब कंपनी ने बताया कि एयरपोर्ट पर फंसे लगभग सारे बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं और बचे-खुचे बैग भी जल्द ही डिलीवर कर दिए जाएंगे।

इंडिगो पूरे नेटवर्क में मंगलवार को अपने 138 एयरपोर्ट्स को जोड़ते हुए 1800 से ज्यादा उड़ानें चला रही है और बुधवार को करीब 1900 फ्लाइट्स उड़ाने का प्लान है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कंपनी का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस भी अब पहले जैसा सामान्य स्तर पर लौट आया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिगो ने कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पूरा रिफंड लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटिक कर दिया है। अब कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, यात्री अपनी वेबसाइट पर जाकर कुछ ही क्लिक में पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।

कंपनी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगर किसी को रिफंड या दूसरी कोई मदद चाहिए तो कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं।

इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि इतनी बड़ी रुकावट की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी का हमें बेहद अफसोस है और यात्रियों से माफी मांगते हैं। कंपनी ने वादा किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए और मजबूत कदम उठाए जाएंगे।

--आईएएनएस