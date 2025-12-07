Indigo Flight Disruptions : अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए रेलवे ने शुरू किया विशेष काउंटर

भारत समाचार

इंडिगो उड़ान संकट के बीच रेलवे का मदद अभियान, यात्रियों को मिली राहत
Dec 07, 2025, 05:42 AM
इंडिगो संकट: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए रेलवे ने शुरू किया विशेष काउंटर

नई दिल्ली/अहमदाबाद: इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हवाई यात्रियों को हो रही भारी परेशानी के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने विशेष हेल्पडेस्क काउंटर बनाया है, जहां फंसे यात्रियों को विशेष और नियमित ट्रेनों की उपलब्धता और सीटों की जानकारी दी जा रही है।

वेस्टर्न रेलवे के एक कर्मचारी संजय रावल ने आईएएनएस को बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने को देखते हुए आईआरसीटीसी और अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने मिलकर एक अभियान चलाया है। इसमें यात्रियों को उपलब्ध स्पेशल और रेगुलर ट्रेनों और उनमें सीटों की जानकारी दी जा रही है।

हालांकि, इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से देशभर के हवाई अड्डों पर यात्रियों की लाइनें लगी हैं। रविवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे, जो फ्लाइट्स में भारी देरी और कैंसलेशन के कारण परेशानी का सामना कर रहे थे।

इसी तरह मुंबई में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक युवती ने कहा, "हमने पोर्ट ब्लेयर से ट्रैवल किया। मैंने और मेरे माता-पिता ने अपनी फ्लाइट बुक की थी, लेकिन जब हम हैदराबाद पहुंचे, तो हमें बताया गया कि एक घंटे का लेओवर है, जो बढ़कर 6 घंटे हो गया। आखिर में हमने 12-13 घंटे ट्रैवल किया, और कोई खाना नहीं दिया गया।"

युवती ने आगे बताया कि माता-पिता दोनों सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 70 और 65 साल है, उनकी कानपुर के लिए फ्लाइट थी। हमें सुबह एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है।

एक यात्री ने कहा, "मुझे पुणे जाना था, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्योंकि पुणे के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे मुंबई आना पड़ा और अब मुझे यहां से पुणे जाना है।"

उन्होंने बताया कि शनिवार को चेन्नई से सुबह 8:40 बजे फ्लाइट थी, लेकिन उन्हें शाम 6:30 बजे के बाद ही कैंसलेशन का मैसेज मिला। दोबारा बुकिंग करने की कोशिश की, तो पुणे के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी।

--आईएएनएस

 

