Indigo Flight Cancellations : इंडिगो फ्लाइट के कैंसिल होने पर किंजरापु राम मोहन नायडू ने की बैठक, दिए ये निर्देश

अहमदाबाद: इंडिगो फ्लाइट के लगातार कैंसिल होने के मामले को सिविल एविएशन मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है। इसे लेकर मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल थे। उन्होंने इंडिगो के मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई और इसके समाधान को लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने खुद इंडिगो के सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें सिविल एविएशन सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मंत्रालय के सीनियर अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद थे।

मीटिंग के दौरान इंडिगो ने कैंसिलेशन पर डेटा पेश किया और इस दिक्कत के लिए क्रू प्लानिंग में चुनौतियों, बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने और मौसम से जुड़ी दिक्कतों को जिम्मेदार ठहराया। यह बताया गया कि बेहतर थकान प्रबंधन और बेहतर फ्लाइट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बदले हुए एफडीटीएल नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था।

राम मोहन नायडू ने एयरलाइन के हालात को संभालने के तरीके पर नाराजगी जताई और जोर दिया कि नई रेगुलेटरी जरूरतों को आसानी से अपनाने के लिए पर्याप्त तैयारी का समय था। मंत्री ने इंडिगो को तुरंत ऑपरेशन सामान्य करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मौजूदा हालात की वजह से हवाई किराए में कोई बढ़ोतरी न हो।

मंत्री ने एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह यात्रियों को किसी भी संभावित कैंसिलेशन के बारे में पहले से ही सूचित करे और यह सुनिश्चित करे कि परेशानी कम करने के लिए होटल में रहने की सुविधा सहित सभी आवश्यक इंतजाम तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।

मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की और निर्देश दिया कि सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर जमीन पर हालात पर लगातार नजर रखें और सभी फंसे हुए यात्रियों को पूरी मदद दें। उन्होंने सिविल एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सामान्य हालात बहाल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स, जिनमें एयरपोर्ट, एटीसी और दूसरी एयरलाइंस शामिल हैं, इनके बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करें।

डीजीसीए को इंडिगो के ऑपरेशन्स की सख्त रियल-टाइम मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बड़े एयरपोर्ट्स पर फील्ड इंस्पेक्शन शामिल हैं, और इसमें पैसेंजर हैंडलिंग अरेंजमेंट्स तथा देरी और कैंसिलेशन के दौरान समय पर कम्युनिकेशन पर खास जोर दिया जाएगा। लगातार निगरानी के लिए इंडिगो के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर्स में अधिकारियों को तैनात किया गया है।

--आईएएनएस