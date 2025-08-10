भारत समाचार

Indian Youth Congress Anniversary: भारतीय युवा कांग्रेस ने मनाया 65वां स्थापना दिवस, उदय भानु चिब बोले- राष्ट्रीय हित सर्वोपरि

Aug 10, 2025, 12:49 AM
नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने शनिवार को 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने ध्वजारोहण किया। उदय भानु चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस की स्थापना से लेकर अब तक संगठन ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना है।

उन्होंने कहा, "हमारी युवा कांग्रेस ने पिछले करीब 65 वर्षों में देशभर में अपने काम के जरिए एक अलग पहचान बनाई है, नेतृत्व दिया है और बदलाव का रास्ता दिखाया है।" उन्होंने कहा कि आज स्थापना दिवस पर हम देश की सबसे बड़ी युवा संस्था के संघर्ष को याद करते हैं। युवा कांग्रेस के पास ऐसे ऊर्जावान नेताओं और सांसदों का इतिहास है, जिन्होंने अपनी नीतियों और योगदान से देश के विकास की राह को मजबूती दी।

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस एक जीवंत, सक्रिय और लोकतांत्रिक संगठन बना हुआ है। चिब ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा सेवा और संघर्ष की भावना को केंद्र में रखता है। हमने बीते छह दशकों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज और आकांक्षाओं को लोकतंत्र में उठाती रहेगी, क्योंकि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। हम सभी युवा कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से संगठन के लिए काम किया है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस के मौके पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हुए।

 

