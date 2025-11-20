भारत समाचार

Indian Rail Special Trains : श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर भारतीय रेल चलाएगी विशेष ट्रेनें

गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस पर भारतीय रेल की विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए तैयार
Nov 20, 2025, 05:14 PM
श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर भारतीय रेल चलाएगी विशेष ट्रेनें

नई दिल्ली: भारतीय रेल श्री गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के नौवें गुरु तथा हिंद दी चादर की पावन शहादत को नमन करते हुए विशेष ट्रेनों की एक श्रृंखला चलाने जा रही है। यह सूचना देते हुए रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की सर्वोच्च शहादत सत्य, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का अमर संदेश है। भारतीय रेल इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कृतसंकल्पित है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि भारतीय रेल आनन्दपुर साहिब और दिल्ली की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन करेगी। ये ट्रेनें बड़े पैमाने पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिकतम सुविधा और सहजता सुनिश्चित करेंगी।

पटना साहिब और पुरानी दिल्ली के लिए विशेष ट्रेनों की जानकारी भी दी गई है। पटना साहिब विशेष ट्रेन 22 कोच वाली है और 23 नवंबर को सुबह 6:40 बजे पटना से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 4:15 बजे आनन्दपुर साहिब पहुंचेगी। वापसी यात्रा 25 नवंबर को रात 9:00 बजे आनन्दपुर साहिब से शुरू होगी। इस मार्ग में लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला स्टेशनों पर ठहराव होगा।

पुरानी दिल्ली से चलने वाली विशेष ट्रेन 17 कोचों वाली है, और यह 22, 23, 24, और 25 नवंबर को प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे पुरानी दिल्ली से प्रस्थान करेगी तथा दोपहर 1:45 बजे आनन्दपुर साहिब पहुंचेगी। वापसी यात्रा प्रतिदिन रात 8:30 बजे आनन्दपुर साहिब से प्रारंभ होकर सुबह 3:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सरहिंद, और न्यू मोरिंडा स्टेशनों पर रुकेगी।

रवनीत सिंह ने कहा कि ये विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ बनाने के भारतीय रेल के दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। भारतीय रेल गुरु तेग बहादुर जी की अमर विरासत को नमन करते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए सेवा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

 

 

