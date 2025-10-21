भारत समाचार

Indian Railways Special Trains : त्योहारी सीजन में विशेष इंतजाम, रेलवे ने चलाईं 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने दिवाली से पहले 3,960 स्पेशल ट्रेनें चलाईं, 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने किया सफर
Oct 21, 2025, 06:07 AM
त्योहारी सीजन में विशेष इंतजाम, रेलवे ने चलाईं 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली: त्योहारों के इस खास मौसम में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए खास तैयारी की है। रेलवे ने 1 से 19 अक्टूबर के बीच 3,960 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है।

रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्री यातायात की समीक्षा की। उन्होंने 24x7 काम कर रहे रेलवे स्टाफ की सराहना की और उन्हें दीवाली की शुभकामनाएं भी दीं।

त्योहारों के इस मौसम में रेलवे ने पिछले साल के मुकाबले 4,287 ट्रेनें अधिक चलाई हैं। साल 2024 में इस अवधि में 7,724 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, जबकि इस बार यह संख्या बढ़ाकर 12,011 कर दी गई है। दीवाली और छठ में करीब 8,051 और स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना है।

इस विशेष रेल संचालन में उत्तरी रेलवे ने 1,919 ट्रेनें, मध्य रेलवे ने 1,998 ट्रेनें और पश्चिम रेलवे ने 1,501 ट्रेनें चलाई हैं। इनके अलावा अन्य जोन जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे (1,217 ट्रेनें) और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (1,217 ट्रेनें) ने भी यात्री भार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं।

रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ शौचालय और ट्रेन की समय-सारणी की जानकारी जैसे इंतजाम किए हैं।

दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों (नई दिल्ली, दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और शकूरबस्ती) से 16 से 19 अक्टूबर के बीच 15.17 लाख यात्रियों ने सफर किया, जो पिछले साल की तुलना में 1.51 लाख अधिक है।

अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों दौरा भी किया और यात्रियों से सीधा संवाद कर रेलवे की व्यवस्था पर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और परेशानी-मुक्त सफर देने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है।

देशभर में 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को त्योहारों के इस खास समय में कोई असुविधा न हो।

 

 

