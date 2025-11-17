Indian Navy Chief Visit : अमेरिका में नौसेना प्रमुख, आपदा प्रबंधन और समुद्री सहयोग पर की चर्चा

नई दिल्ली: अमेरिका यात्रा पर गए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अमेरिका के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का दौरा किया है। अपनी आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता तथा समुद्री अभियानों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा की। यहां इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण के नए अवसरों पर भी विचार किया गया है।

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा पर थे। उनकी यह यात्रा बुधवार 12 नवंबर को शुरू हुई थी। नौसेना के अनुसार 17 नवंबर को उनकी यह यात्रा समाप्त हो रही है। एडमिरल त्रिपाठी की इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच पहले से प्रगाढ़ और सुदृढ़ समुद्री साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना था।

अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गए भारतीय नौसेना प्रमुख ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का दौरा किया। इस प्रतिष्ठित केंद्र में उनका स्वागत किया गया तथा उन्हें संगठन की दृष्टि, मुख्य कार्य-क्षेत्रों तथा आपदा राहत, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग से सम्बन्धित विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण, आपसी समन्वय और साझी सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर भी विचार किया गया।

इस अवसर ने दोनों देशों की इस साझा प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया। दोनों देशों का मानना है कि वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय तैयारी, मानवीय साझेदारी तथा आपदा स्थितियों में प्रभावी सामूहिक प्रतिक्रिया को और मजबूत करते रहेंगे। एडमिरल त्रिपाठी की यह यात्रा भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकी और समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अपनी यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ने अमेरिकी युद्ध विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

नौसेना प्रमुख ने अमरीकी एडमिरल सैमुअल जे. पापारो, कमांडर, यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड, तथा एडमिरल स्टीफन टी. कोहलर, कमांडर, यूनाइटेड States पैसिफिक फ्लीट, से भी मुलाकात की। इन बैठकों में अन्य वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। इन संवादों के माध्यम से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच चल रहे समुद्री सहयोग की समीक्षा की गई। संचालन-स्तरीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा सूचना साझाकरण पर भी विचार-विमर्श हुआ।

वहीं समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता को और सशक्त बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में अमेरिकी नौसेना के महत्वपूर्ण नौसैनिक संस्थानों और परिचालन कमांड मुख्यालयों के साथ बैठकें भी हुईं।

