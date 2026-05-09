Goa Shipyard Limited : भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत 'अचल', 27 समुद्री मील की रफ्तार और अत्याधुनिक तोपों से है लैस

गोवा: भारतीय तटरक्षक बल ने शनिवार को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक जहाज 'अचल' को कमीशन करके अपनी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। यह जहाज नई पीढ़ी की 'अदम्य-श्रेणी' की फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का हिस्सा है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अंबरासु ने जहाज को कमीशन किया। इस अवसर पर तटरक्षक बल और केंद्र व राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह 51-मीटर लंबा जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ, 'अचल' रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की निरंतर प्रगति को रेखांकित करता है। इसके साथ ही, यह तटरक्षक बल के परिचालन दृष्टिकोण और सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' तथा 'मेक इन इंडिया' पहलों के बीच तालमेल को भी उजागर करता है। इस जहाज के डिजाइन में आधुनिक दर्शन को अपनाया गया है, जिसका मुख्य जोर दक्षता, सहनशक्ति और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर है।

यह जहाज दो 3000 किलोवाट क्षमता वाले आधुनिक डीजल इंजनों से संचालित है और 27 समुद्री मील की अधिकतम गति हासिल कर सकता है। साथ ही इसमें 1500 समुद्री मील तक लगातार परिचालन करने की क्षमता है। जहाज में कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, उच्च-सटीकता वाले गियरबॉक्स और अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालियां लगाई गई हैं, जिससे यह समुद्र की विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

सुरक्षा के लिहाज से भारतीय तटरक्षक जहाज ‘अचल’ को 30 मिमी सीआरएन-91 तोप और दो 12.7 मिमी रिमोट-नियंत्रित गनों से लैस किया गया है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है।

यह जहाज गुजरात के वाडिनार में तैनात रहेगा और भारतीय तटरक्षक बल के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण में कार्य करेगा। जहाज की कमान कमांडेंट (जूनियर ग्रेड) नवीन कुमार के हाथों में होगी। इसमें पांच अधिकारियों और 34 प्रशिक्षित कर्मियों की टीम तैनात रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि भारतीय तटरक्षक जहाज ‘अचल’ के शामिल होने से भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा और तटीय निगरानी क्षमता को नई मजबूती मिलेगी।

बता दें कि 'अचल' का अर्थ है 'अडिग' या 'स्थिर', जो भारतीय तटरक्षक बल की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह समुद्र में जीवन की रक्षा करने और हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। भारतीय तटरक्षक जहाज 'अचल' का कमीशन होना भारत के समुद्री क्षेत्र पर निगरानी, ​​दृढ़ता और संरक्षकता की अदम्य भावना का साक्षात प्रतीक है। पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा, 'अचल' राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और अटूट समर्पण के साथ लोगों के विश्वास को कायम रखेगा।

--आईएएनएस