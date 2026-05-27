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भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में 115 किलो कोकीन जब्त

मुंद्रा तट के पास कंटेनर जहाज से समुद्र में फेंके गए बैगों से मिली 1,150 करोड़ की कोकीन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 10:53 AM
भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में 115 किलो कोकीन जब्त

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर समुद्री रास्ते से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। 25-26 मई की रात मुंद्रा तट के पास दोनों एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया। इस खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई में उन्होंने 115 किलोग्राम कोकीन जब्त कर ली।अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गुजरात एटीएस से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की इंटरसेप्टर नौकाओं ने मुंद्रा एंकरेज इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में एटीएस के जवान भी इन नौकाओं पर सवार थे।

इस अभियान के दौरान मुंद्रा से लगभग पांच नॉटिकल मील दूर लंगर डाले एक कंटेनर जहाज एमवी यूरोप पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। जिसमें कुछ बैग जहाज से बाहर समुद्र में फेंके जाते हुए दिखे।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम ने बहुत तेजी दिखाई। दोनों एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल था। टीम तुरंत उस जगह पर पहुंच गई और रात के अंधेरे में कम रोशनी और मुश्किल हालात के बावजूद समुद्र से पांच बैग सफलतापूर्वक बरामद कर लिए।

जांच ​​करने पर, बैगों में सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के पैकेट मिले, जिनकी जांच में कोकीन होने की पुष्टि हुई।

इस अभियान के दौरान कुल 115 पैकेट जब्त किए गए, जिनमें से हर पैकेट का वजन लगभग एक किलोग्राम था। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 115 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया।

खुले स्रोतों से मिले अनुमानों के अनुसार, जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1,150 करोड़ रुपए है।

इसके बाद, जहाज को आगे की जांच के लिए बंदरगाह पर लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आईसीजी, एटीएस गुजरात और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच अभी भी जारी है।

यह सफल अभियान एक बार फिर आईसीजी और एटीएस गुजरात के बीच मजबूत तालमेल और ऑपरेशनल समन्वय को उजागर करता है।

खास बात यह है कि पिछले पांच सालों में इन एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया यह पंद्रहवां सफल अभियान है। यह समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और नशामुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम

 

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