Women Sports : भारतीय महिला कबड्डी टीम की जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में दूसरा लगातार वर्ल्ड कप खिताब जीता
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 25, 2025, 03:50 AM
नई दिल्‍ली: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब पर कब्‍जा किया। यह भारत का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है।

भारतीय टीम की विजय पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि भारत अपनी बेटियों की ताकत और पक्के इरादे की वजह से वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा कि भारत अपनी बेटियों की ताकत और पक्के इरादे की वजह से वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहा है। ढाका में चीनी ताइपे पर 35-28 से शानदार जीत के बाद, भारतीय महिला कबड्डी टीम को कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर बहुत-बहुत बधाई, यह आपका लगातार दूसरा टाइटल है।

आपने अपनी हिम्मत, हुनर ​​और होशियारी से करोड़ों दिलों को गर्व महसूस कराया है। यह जीत अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और महान बनने के लिए प्रेरित करेगी।

इससे पहले, भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला कबड्डी टीम को बधाई दी।

उल्‍लेखनीय है कि टूर्नामेंट में 11 देशों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में महिला कबड्डी कितनी तेजी से बढ़ रही है।

भारतीय महिला टीम चार मैचों में जीत दर्ज कर आठ पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए स्टैंडिंग में टॉप पर रही। वहीं, मेजबान बांग्लादेश तीन जीत से छह पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे स्थान पर रहा। ग्रुप ए में थाईलैंड, युगांडा और जर्मनी दूसरी टीमें थीं।

टॉप दो टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंच गईं, जिसमें भारत ने ईरान को और चीनी ताइपे ने मेजबान बांग्लादेश को हराया।

--आईएएनएस

 

 

