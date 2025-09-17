भारत समाचार

India US Trade : भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, जल्द निष्कर्ष की उम्मीद

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर दिल्ली में हुई अहम बैठक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:19 AM
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, जल्द निष्कर्ष की उम्मीद

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को गति देने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।

इस बैठक के दौरान अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय से आई टीम का नेतृत्व चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच ने किया। वहीं भारत की ओर से विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की सतत अहमियत को स्वीकार करते हुए सकारात्मक और भविष्य उन्मुख चर्चाएं कीं। बातचीत में व्यापार समझौते से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को जल्द से जल्द निष्कर्षित करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा।

इससे पहले, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 सितंबर को यह भरोसा जताया था कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर तक फाइनल हो सकता है। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं।

गोयल ने कहा था कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रियों को इस समझौते पर काम करने और इस साल नवंबर तक पहले चरण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। इस ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए और मार्च से ही इस विषय पर बहुत अच्छे माहौल में बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है और प्रगति हो रही है। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस प्रगति से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा था कि वह दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से खुश हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

 

 

Global Economybilateral talkseconomic cooperationinternational tradediplomacyTrade DealIndia-US relations

Related posts

Loading...

More from author

Loading...