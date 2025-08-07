US India Tariff: अमेरिका वापस न ले फैसला तो भारत भी लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ : शशि थरूर

नई दिल्ली: भारत पर अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अमेरिका के फैसलों पर जवाब देना चाहिए और भारत की तरफ से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।

अमेरिकी टैरिफ के भारत पर असर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसका निश्चित रूप से असर होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ 90 अरब डॉलर का व्यापार है। अगर हर चीज 50 प्रतिशत महंगी हो जाएंगी तो खरीदार भी सोचेंगे कि वे भारतीय चीजें क्यों खरीदें?

गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि शशि थरूर ने आगे कहा, "डोनाल्ड ट्रंप ने 25 प्रतिशत जो टैरिफ बढ़ाया है, वह गलत है। यह उसने इसलिए लगाया कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन चीन भारत से भी कहीं ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। अमेरिका ने टैरिफ को लेकर चीन को 90 दिन का समय दिया है, लेकिन भारत को सिर्फ 3 हफ्ते का समय दिया है।"

कांग्रेस सांसद ने कहा, "इस बारे में अमेरिका से जो कुछ संकेत मिल रहे हैं, इस बारे में समझकर सरकार को जवाब देना चाहिए। हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिकी वस्तुओं पर हमारा औसत टैरिफ 17 प्रतिशत है, तो हमें 17 प्रतिशत पर क्यों रुकना चाहिए? हमें इसे भी 50 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए।"

कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई किसी और देश में बैठकर हमें इस तरह धमका नहीं सकता है। हम सभी भारत के लोग इस विषय पर एक हैं। अगर अमेरिका ने इसे नहीं बदला और 50 प्रतिशत टैरिफ को बरकरार रखा तो भारत को भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अमेरिका भारत के साथ ज्यादती कर रहा है। प्रधानमंत्री कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं, उनके लिए प्रचार भी किया, लेकिन वह इस पर चुप हैं। सरकार इस विषय पर बिल्कुल चुप है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और हथियार तक देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के चुप रहने से नुकसान है।