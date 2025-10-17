भारत समाचार

India Telecom Growth : पीएम मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत का दूरसंचार क्षेत्र: सिंधिया

भारत दूरसंचार में अग्रणी, बीएसएनएल हुआ लाभ में, डिजिटल विकास में नई छलांग।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 04:26 PM
पीएम मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत का दूरसंचार क्षेत्र: सिंधिया

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) सहित संचार मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री के साथ इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल और दूरसंचार विभाग के सचिव डॉ. नीरज मित्तल भी उपस्थित थे।

 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अब दूरसंचार क्षेत्र में किसी का अनुयायी नहीं रहा। उन्होंने कहा, "भारत अब सेवाओं और उत्पादों, दोनों ही दृष्टि से दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।"

उन्होंने कहा कि पूरे देश में ग्राहकों की संख्या और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का कई गुना विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले कुछ वर्षों में ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बल देकर कहा, "जब हम पैमाने की बात करते हैं तो कई गुणा वृद्धि के पैमाने के मामले में भारत का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर आप भारत को विशुद्ध रूप से एक डिजिटल राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल राष्ट्र होगा, इसलिए 11 वर्ष पहले प्रधानमंत्री की एक अदृश्य डिजिटल राजमार्ग बनाने और उस डिजिटल राजमार्ग पर कई अनुप्रयोगों को रहने और लिखने की क्षमता बनाने की दूरदर्शिता आज एक वास्तविकता बन गई है।"

केंद्रीय मंत्री ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के वित्तीय पुनरुद्धार को दूरसंचार विभाग की 'सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों' में से एक बताया। 18 वर्षों के बाद, बीएसएनएल परिचालन स्तर पर लाभ में आ गई है, जिसने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। उन्होंने कहा, "बीएसएनएल का ईबीआईटीडीए तीन गुना बढ़कर 5,395 करोड़ रुपए हो गया है और इसका घाटा 5,400 करोड़ रुपए से घटकर 2,400 करोड़ रुपए ही रह गया है।"

इस गहन राष्ट्रीय परिवर्तन का नेतृत्व पूर्णतः स्वदेशी 4-जी स्टैक के सफल कार्यान्वयन द्वारा भी किया जा रहा है—यह एक बड़ी तकनीकी सफलता है जिसने भारत को उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है जो अपनी स्वयं की संपूर्ण दूरसंचार तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं।

सरकार के '100 प्रतिशत दूरसंचार संपन्नता' मिशन के अंतर्गत, भारत ने एक वर्ष के भीतर अपने लक्ष्य का 75 प्रतिशत हासिल कर लिया है। 4-जी संपन्नता परियोजना के अंतर्गत नियोजित 17,000 टावरों में से लगभग 13,000 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

आकांक्षी जिला योजना 81 प्रतिशत संपन्नता तक पहुंच गई है, जबकि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों ने चरण-1 में शून्य प्रतिशत से 57 प्रतिशत और चरण-2 में 74 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक लक्ष्य हासिल कर लिया है। द्वीपीय क्षेत्रों के लिए, कार्यान्वयन 38 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक सुधर गया है।

मंत्रालय ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि, वन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की निगरानी और समाधान के लिए एक वास्तविक समय डैशबोर्ड बनाया है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दूरसंचार सुरक्षा के क्षेत्र में दूरसंचार विभाग की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। एएसटीआर जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरणों ने 82 लाख से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन काटे हैं, जबकि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक प्रणाली ने लगभग 200 करोड़ रुपए के घोटाले रोके हैं।

उन्होंने कहा, "गूगल अब इस प्रयास में शामिल हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।" एक एकीकृत डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) अब सभी राज्य सरकारों, बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित 750 से अधिक सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच डेटा साझा करना संभव बनाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा गुणवत्ता के लिए मासिक रिपोर्टिंग शुरू की है, जो पहले के तिमाही चक्र की जगह लेती है। दूरसंचार ऑपरेटरों को अब टावरों की सार्वजनिक रूप से मैपिंग करनी होगी और अप्रैल 2026 तक 2 प्रतिशत से कम कॉल दरों में गिरावट और 50 मिलीसेकंड से कम विलंबता जैसे मानक सुनिश्चित करने होंगे।

मंत्रालय ने राइट-ऑफ-वे अनुमोदन समयसीमा को कम करने के लिए एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस पोर्टल भी स्थापित किया है, जिससे औसत क्लीयरेंस समय 2019 के 448 दिनों से घटकर 2025 में केवल 33 दिन रह गया है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रालय जवाबदेही और सहयोग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "बीएसएनएल का प्रत्येक मुख्य महाप्रबंधक अब अपने सर्कल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो तिमाही लक्ष्य निर्धारित करता है और उनकी नियमित समीक्षा करता है।"

दूरसंचार विभाग ने अपनी तरह की पहली पहल में, हाल ही में "9-टू-9" मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की—ताकि प्रदर्शन का आकलन किया जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारत की दूरसंचार कहानी परिवर्तन, सुगमता और नेतृत्व की कहानी है।"

इससे पहले, अपने प्रारंभिक संबोधन में दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में दूरसंचार विभाग ने समावेशिता, गति, सुरक्षित और विकसित की भावना के साथ काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'भारत की डिजिटल यात्रा में कोई भी नागरिक, कोई भी गांव और कोई भी उद्यम पीछे न छूटे।'

सिंधिया ने सार्वभौमिक संपर्क, स्वदेशी नवाचार, नागरिक सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए संवाददाता सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने कहा, "डिजिटल भारत समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया को प्रेरित करता रहेगा, जिसका आधार सुरक्षित, आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी दूरसंचार है।"

 

 

DOTTelecom IndiaBSNLIndian governmentDigital Bharat4G ExpansionJyotiraditya Scindia

Related posts

Loading...

More from author

Loading...