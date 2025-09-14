भारत समाचार

India Pakistan Cricket : खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला देश के युवाओं पर : श्री श्री रविशंकर

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान
Sep 14, 2025, 11:05 AM
खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला देश के युवाओं पर : श्री श्री रविशंकर

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हमेशा से चर्चा का विषय रहता है। दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच एशिया कप 2025 का लीग मैच 14 सितंबर को होने जा रहा है और इसके साथ ही राजनीति और बहस का दौर भी शुरू हो गया है। कई लोग और राजनीतिक दल यह सवाल उठा रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या भारत को पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए या नहीं। इसी बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनावपूर्ण रिश्तों के चलते कुछ नेताओं का कहना है कि इस समय पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना उचित नहीं होगा। उनका तर्क है कि जब सीमाओं पर संघर्ष और शांति भंग करने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना सही नहीं है।

इस पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का कहना है कि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं, इसका फैसला देश के युवाओं पर छोड़ देना चाहिए। यदि वे खेलना चाहते हैं, तो किसी को भी उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है।

रविशंकर ने कहा, "मुझे लगता है खेलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं, ये फैसला मैं देश के युवाओं पर छोड़ता हूं। अगर वे खेलना चाहते हैं, तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता है।"

रविशंकर ने कहा कि खेल दुनियाभर के लोगों को जोड़ते हैं और शांति का संदेश देते हैं। खिलाड़ी राजनेता नहीं होते, वे स्वतंत्र होते हैं। इसलिए हमें हर उस अवसर का स्वागत करना चाहिए जिससे दुनिया में आपसी समझ और सद्भावना बढ़े।

उन्होंने कहा, "हमें हर उस अवसर को तलाशना चाहिए, जिससे हम दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। हमें आपसी संघर्षों से ऊपर उठकर सोचना होगा।"

बता दें कि भारत और पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में ग्रुप ए में रखा गया है। दोनों ही टीमों ने अपने-अपने ओपनिंग मैच जीतकर अभियान की शुरुआत कर दी है। यदि भारत और पाकिस्तान बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो ये दोनों टीमें इसी टूर्नामेंट में फिर से आमने-सामने हो सकती हैं।

 

 

