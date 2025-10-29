Aviation Safety Meeting : नई दिल्ली में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की 13वीं बैठक: भारत पहली बार मेजबान, सुरक्षा मानकों पर जोर

नई दिल्ली: एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने मंगलवार को विज्ञान भवन में चार दिवसीय एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह (एपीएसी-एआईजी) की 13वीं बैठक और कार्यशाला का शुभारंभ किया। यह पहली बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन का मेजबान बना है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। लगभग 90 प्रतिनिधि एशिया प्रशांत क्षेत्र के दुर्घटना जांच प्राधिकरणों, आईसीएओ (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से शामिल हुए।

एएआईबी के महानिदेशक जीवीजी युगंधर ने स्वागत भाषण में आईसीएओ सुरक्षा पहलों में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने 42वीं आईसीएओ महासभा में "नियंत्रित उड़ान से भू-भाग (सीएफआईटी) दुर्घटनाओं की रोकथाम" पर भारत के सूचना पत्र, सुरक्षा अनुशंसाओं के समय पर कार्यान्वयन और सिंगापुर एयरलाइंस की क्लियर एयर टर्बुलेंस जांच में भागीदारी का जिक्र किया।

युगंधर ने जांचकर्ताओं से गहन जांच और सुझाव देकर वैश्विक दुर्घटनाओं को कम करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्य देशों को दोष जांच के लिए भारतीय विमानन प्रयोगशाला सुविधाओं की पेशकश की।

विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की सांस्कृतिक विरासत और योग का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी को वाई-ब्रेक वाली पुस्तक और आयुष मंत्रालय का 'रेज वेलनेस' ऐप उपहार में दिया गया। 29 अक्टूबर को अक्षरधाम मंदिर का निर्देशित भ्रमण भी निर्धारित है।

आईसीएओ एपीएसी-एआईजी के अध्यक्ष स्टुअर्ट गोडले और सचिव अनम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैठक दुर्घटना/घटना जांच अधिकारियों के बीच विशेषज्ञता, अनुभव और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग मजबूत कर जांच क्षमता सुधारना है। अध्यक्ष ने सुरक्षा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया और भारत सरकार व एएआईबी का आभार जताया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने संबोधन में बताया कि भारत ने आईसीएओ अनुलग्नक 13 के मानकों को विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के रूप में अपनाया है।

सिन्हा ने आईसीएओ ऑडिट में डीजीसीए व एएआईबी के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू का संदेश एएआईबी महानिदेशक ने पढ़ा। मंत्री ने कहा, "एशिया-प्रशांत क्षेत्र सहयोगात्मक प्रयासों से सुरक्षा निगरानी और दुर्घटना निवारण में मानक स्थापित कर रहा है।"

