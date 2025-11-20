Defence R&D Collaboration : भारत और फ्रांस ने जॉइंट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया डिफेंस समझौता किया

नई दिल्ली: भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट कोलेबोरेशन को गहरा करने के लिए गुरुवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स (डीजीए), फ्रांस के बीच एक नए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, डिफेंस आरएंडडी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत और नेशनल आर्मामेंट्स डायरेक्टर, डीजीए फ्रांस लेफ्टिनेंट जनरल गेल डियाज डी तुएस्टा ने गुरुवार को नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में एग्रीमेंट पर साइन किए।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मकसद भविष्य की डिफेंस चुनौतियों के लिए नए सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए दोनों देशों और एंटिटी की मिली-जुली एक्सपर्टीज और रिसोर्स का फायदा उठाना है।"

इस नए एग्रीमेंट के अनुसार, यह डिफेंस रक्षा मंत्रालय में स्किल्स और एक्सपर्टीज को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट रिसर्च, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और स्पेशल वर्कशॉप के लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क बनाता है।

रक्षा मंत्रालय ने प्रेस नोट में कहा, "यह डिफेंस रक्षा मंत्रालय में स्किल और नॉलेज बढ़ाने के लिए जॉइंट रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेस्टिंग एक्टिविटी, जानकारी के लेनदेन, वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह के ऑर्गनाइजेशन के लिए एक फॉर्मल फ्रेमवर्क देता है।"

इस एग्रीमेंट के तहत, दोनों देशों को इक्विपमेंट, जानकारी और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मिलेगा।

सहयोग के मुख्य एरिया में एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म, बिना पायलट वाले सिस्टम, एडवांस्ड डिफेंस मटीरियल, साइबर सिक्योरिटी, एआई, स्पेस और नेविगेशन, प्रोपल्शन, सेंसर, क्वांटम टेक, अंडरवाटर सिस्टम और दूसरे आपसी फायदे वाले डोमेन शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि यह सहयोग नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी में तरक्की में काफी मदद करेगा।

