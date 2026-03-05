भारत समाचार

India US Navy Ports Claim : विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी समाचार चैनल के दावों का किया खंडन, कहा- पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं

MEA का फैक्ट चेक: भारतीय बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के दावे निराधार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 05, 2026, 04:23 AM
विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी समाचार चैनल के दावों का किया खंडन, कहा- पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी समाचार चैनल वन अमेरिका न्यूज (ओएएन) के उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि भारतीय बंदरगाहों का उपयोग अमेरिकी नौसेना कर रही है। मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल ने इन खबरों को 'पूरी तरह से झूठा और निराधार' बताया है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि फर्जी खबरों से सावधान! अमेरिका स्थित चैनल ओएएन पर किए जा रहे ये दावे कि भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना कर रही है, पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। हम आपको ऐसे आधारहीन और मनगढ़ंत दावों से सावधान करते हैं।

बता दें कि इस वक्त अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने इजरायल और खाड़ी के कई देशों पर मिसाइल हमला किया। पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संघर्ष के पहले चार दिनों में अमेरिकी और सहयोगी बलों ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। ईरान द्वारा दागी जा रही मिसाइलों में भारी कमी आई है और अमेरिकी बलों ने ईरान में काफी अंदर तक हमले बढ़ा दिए हैं।

पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य ढांचे को पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में आज मैं आपके सामने एक स्पष्ट संदेश लेकर खड़ा हूं। अमेरिका निर्णायक, विनाशकारी और निर्दयता से जीत रहा है।" यह अभियान शनिवार तड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर शुरू हुआ था और अभी भी अपने शुरुआती चरण में है।

हेगसेथ ने कहा कि पहली बात तो यह है कि इस अभियान को शुरू हुए अभी केवल चार दिन हुए हैं। आंकड़े बदल रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है और अधिक सेनाएं पहुंच रही हैं। दूसरी बात, इस अभियान को शुरू हुए केवल चार दिन हुए हैं और परिणाम अविश्वसनीय रहे हैं, वास्तव में ऐतिहासिक।

वायु सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान में 2,000 से अधिक ठिकानों पर पहले ही हमला कर चुका है। आज सुबह तक, अमेरिकी केंद्रीय कमान लगातार प्रगति कर रही है। केन ने कहा कि ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या लड़ाई के पहले दिन की तुलना में 86 प्रतिशत कम हो गई है, जिसमें अकेले पिछले 24 घंटों में 23 प्रतिशत की कमी आई है। ईरान के ड्रोन हमलों में भी भारी गिरावट आई है।

--आईएएनएस

 

 

Fact Check IndiaWorld politicsIndian Foreign MinistryPentagon NewsIran Israel ConflictInternational PoliticsUS NavyIndian PortsIndia-US relationsglobal security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...