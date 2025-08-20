India Block Vice President Candidate: तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन को दी बधाई

चेन्‍नई: इंडिया ब्लॉक की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बी. सुदर्शन रेड्डी को चुना गया है। इसको लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुदर्शन रेड्डी को शुभकामनाएं दी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट के जरिए कहा, ''मैं बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी इंडिया ब्लॉक द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं।''

उन्‍होंने कहा कि रेड्डी ने एक ईमानदार, स्वतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रणेता न्यायविद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में संवैधानिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखा है। ऐसे समय में जब हमारी संस्थाएं दबाव में हैं, उनकी उम्मीदवारी लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की भावना की रक्षा के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करती है।

उन्‍होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्‍ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी सभी स्वतंत्र संस्थाएं सत्तारूढ़ दल की सहायक संस्थाओं में तब्दील हो चुकी हैं और संविधान खतरे में है। ऐसी स्थिति में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम केवल उसी का समर्थन करें जो भारत के धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, सामाजिक न्याय और विविधता में एकता के मूल आदर्शों में विश्वास रखता हो।

उन्‍होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तमिलनाडु के साथ लगातार अन्याय कर रही है। नीट से छूट, कीझाड़ी की प्राचीनता को मान्यता, धन हस्तांतरण में निष्पक्षता जैसी जायज मांगों को मानने से इनकार कर रही है। वह राज्यपालों के जरिए एक समानांतर सरकार चला रही है और राज्य सरकारों के कामकाज में बाधा डाल रही है, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की कोशिशों में भी लगी है।

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे कहा कि सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद में रचनात्मक बहस के लिए जगह बना सकते हैं, विपक्ष की आवाज को उचित स्थान देते हुए सदन का संचालन कर सकते हैं और एक ऐसे लोकतंत्रवादी हैं जिनका संविधान और संघवाद, बहुलवाद, सामाजिक न्याय और भाषाई अधिकारों के सिद्धांतों में विश्वास है।