India Bloc March Delhi: कांग्रेस नेताओं को यकीन, 'लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा विपक्ष साथ'

राहुल गांधी संग इंडिया ब्लॉक का चुनाव आयोग तक विरोध मार्च
Aug 11, 2025, 11:32 AM
कांग्रेस नेताओं को यकीन, 'लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा विपक्ष साथ'

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों ने भारतीय चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर कथित तौर पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एक साथ आने की बात कही।

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राहुल गांधी द्वारा उठाए गए पांच बिंदुओं का जवाब पाने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग जागेगा और एक स्टैंड लेगा; यह लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ेगा।"

सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "राहुल गांधी ने सिर्फ बोला नहीं है; उन्होंने सबूतों के साथ सच्चाई उजागर की है। विपक्ष लंबे समय से जिस वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, अब विपक्ष के नेता राहुल ने उसका पूरा खुलासा कर दिया है। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने देश के सामने पूरा डेटा पेश किया है, जिससे पता चलता है कि ये वोट चोरी है।"

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बताया, "मार्च का संदेश स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। यह एक संवैधानिक संस्था है और सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकती। फिलहाल, इसमें कोई भरोसा नहीं है।"

इमरान मसूद ने कहा, "राहुल जी ने चुनाव आयोग के मुद्दे को उजागर किया है। उन्होंने तथ्यात्मक साक्ष्य और विवरण प्रस्तुत किए हैं। हम इसके खिलाफ देश को जगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे।"

सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, "चुनाव आयोग को सांसदों की बात सुननी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए।" जेबी माथेर के मुताबिक चुनाव आयोग तक 300 सांसदों का मार्च ही जताता है कि 'मुद्दा कितना गंभीर' है।

लोकसभा सांसद हिबी ईडन ने राहुल गांधी के सवालों को अहम बताया। वो बोले, "हमारे विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पूरे देश की मीडिया के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उचित तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, जहां भी फर्जी मतदाता, फर्जी मतदाता या फर्जी पते हैं, उसका पर्दाफाश किया गया है, और यह सही तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। दुर्भाग्य से, चुनाव आयोग जवाब देने या अपना बचाव करने में असमर्थ है।"

मणिकम टैगोर ने सदन में इस मुद्दे पर बहस कराने की बात कही। उन्होंने कहा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, लेकिन सरकार सदन में इस पर चर्चा नहीं होने दे रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार आज चर्चा के लिए तैयार होगी।"

वहीं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद एवं कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा, "बिहार चुनाव में संग्राम होगा, संग्राम शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम गरीबों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेंगे। बिहार के गरीबों और युवाओं के अधिकारों को छीने जाने के अत्याचारों को इन चुनावों के माध्यम से उजागर किया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान का दुश्मन है। लोकसभा को पूरी तरह भंग कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को तलब करना चाहिए।"

 

