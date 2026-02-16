भारत समाचार

India Beats Pakistan T20 : बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बोले, ‘बाप तो बाप होता है, सेना के बाद खिलाड़ियों ने भी दी मात'

टीम इंडिया की शानदार जीत पर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने दी तारीफ
Feb 16, 2026, 09:24 AM
बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बोले, ‘बाप तो बाप होता है, सेना के बाद खिलाड़ियों ने भी दी मात'

छतरपुर: टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। इस मैच में पाकिस्तान की करारी हार हुई है। इस पर बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बाप तो बाप होता है।

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह “ऑपरेशन सिंदूर” में भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी तरह क्रिकेट के मैदान पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

उन्होंने कहा, “आखिर बाप तो बाप होता है,” और टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की। उनके इस बयान के बाद समर्थकों में खासा जोश देखा गया।

उन्होंने कहा कि मैच के दौरान ही मैंने कह दिया था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी बड़े दमदार हैं। जब भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा था, तो क्रिकेट के खिलाड़ी भी उन्हें जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और अब भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में उन्हें हराकर जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने समर्थकों से ताली बजाकर टीम इंडिया को समर्थन देने की अपील की।

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत भले ही किसी देश से हारे, लेकिन पाकिस्तान से जीतते रहना चाहिए। पाकिस्तानियों के दिलों पर सांप लोट रहा होगा, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि टेंशन न लो, बाप बाप होता है।

उन्होंने कहा कि मैंने इस मैच को नहीं जिताया, बल्कि टीम इंडिया के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, इसलिए जीते हैं। इस मैच को उन्होंने जिताया है। हमने तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना की है। हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान को ठोका, क्रिकेट में खिलाड़ियों ने ठोका, और अब उनके पास कोई मौका नहीं बचा है।

बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई।

--आईएएनएस

 

 

