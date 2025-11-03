भारत समाचार

India Bahrain Relations: विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ 5वीं संयुक्त आयोग वार्ता में भाग लेंगे बहरीन के विदेश मंत्री

भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 03, 2025, 01:36 AM
नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ 5वीं संयुक्त आयोग वार्ता में भाग लेंगे बहरीन के विदेश मंत्री

नई दिल्ली: बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयानी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत पहुंचे हैं।

इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा भारत और बहरीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहरीन साम्राज्य के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अलजयानी का हार्दिक स्वागत है। वह विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पांचवीं भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है।

उच्च संयुक्त आयोग भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी साझेदारी को गहरा करने और उसकी समीक्षा करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

बैठक के नवीनतम संस्करण में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने के अलावा व्यापार, निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है।

भारत और बहरीन के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1971 से चले आ रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बहरीन में बड़ा भारतीय समुदाय रहता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार में पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग के महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरे हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत और बहरीन के बीच व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा और इस्पात तथा खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्र हैं।

दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्टार्ट-अप जैसे क्षेत्रों में भी अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं ने संबंधों को और मजबूत किया है।

 

India DiplomacyS Jaishankarbilateral relationsBahrainForeign Affairstrade cooperationIndiaAbdul Latif bin Rashid Al Zayani

Related posts

Loading...

More from author

Loading...