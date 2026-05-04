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India Assembly Elections 2026 : चार प्रमुख राज्यों में भारी मतदान से राजनीतिक समीकरण में बदलाव के संकेत

बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में कड़ा मुकाबला, एग्जिट पोल में दिलचस्प संकेत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 02:59 AM
चार प्रमुख राज्यों में भारी मतदान से राजनीतिक समीकरण में बदलाव के संकेत

नई दिल्ली: तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 25 करोड़ लोगों ने विधानसभा चुनावों में मतदान किया है। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि स्थानीय राज्य के गौरव और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है।

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.93 प्रतिशत मतदाताओं के मतदान करने से उत्साह चरम पर पहुंच गया। यह आंकड़ा सिर्फ उच्च भागीदारी दर को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह संकेत है जो एक युग-निर्धारक परिवर्तन के कगार पर है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) लगातार चौथी बार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जो एक हाशिए की पार्टी से एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है।

सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती और आरजी कर मेडिकल कॉलेज त्रासदी के नतीजों से प्रभावित घटनाक्रम ने इस लड़ाई की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्थागत जवाबदेही को लेकर जनभावना को भड़काया।

टीएमसी अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है, जबकि भाजपा की रणनीति सत्ता विरोधी लहर और प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाने पर केंद्रित है।

एग्जिट पोल के नतीजे बेहद करीबी मुकाबले का संकेत देते हैं, जहां वोट शेयर का हर एक बिंदु यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री बनर्जी अपनी सत्ता बरकरार रख पाती हैं या भाजपा पूर्वी भारत में अपनी पहली जीत दर्ज करती है, जो राष्ट्रीय विपक्ष के नेतृत्व ढांचे को मौलिक रूप से बदल देगी।

दक्षिण में तमिलनाडु ने 85.1 प्रतिशत मतदान के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पारंपरिक रूप से चले आ रहे द्विध्रुवीय मुकाबले में अभिनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के प्रवेश से हलचल मच गई है। आंतरिक सर्वेक्षणों और संभावित उम्मीदवारों के अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला डीएमके गठबंधन 120 से 145 सीटों के अनुमानों के साथ सबसे आगे बना हुआ है। वहीं, टीवीके एक शक्तिशाली तीसरी ताकत के रूप में उभरी है।

आंकड़ों से पता चलता है कि विजय की पार्टी चेन्नई और मदुरै जैसे विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल कर सकती है। यह विभाजन द्रविड़ियन यथास्थिति के लिए दीर्घकालिक चुनौती पेश करता है।

यदि डीएमके लगातार दूसरी बार सत्ता में आती है तो यह सामाजिक न्याय के द्रविड़ियन मॉडल की पुष्टि होगी। हालांकि, टीवीके का मजबूत प्रदर्शन एक ऐसे राज्य में त्रिध्रुवीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे सकता है, जिसने लंबे समय से बाहरी प्रभावों का विरोध किया है।

इस बीच, केरल सत्ता की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है। पिनारयी विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ऐतिहासिक तीसरी बार लगातार सत्ता में आने का प्रयास कर रहा है, जो राज्य के आधुनिक इतिहास में कभी हासिल नहीं किया गया है। हालांकि, आंकड़े कड़ी टक्कर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के 140 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 72 सीटों के आसपास रहने का अनुमान है।

यह चुनाव केवल विचारधारा के बजाय संरचनात्मक मुद्दों पर लड़ा गया था, विशेष रूप से उच्च साक्षरता और कम प्रारंभिक वेतन के बीच बढ़ती खाई पर, जिसने युवाओं को विदेशी बाजारों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित किया है।

वहीं, असम में सत्ता के सुदृढ़ीकरण की तस्वीर उभर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा द्वारा गठित एनडीए लगातार तीसरी जीत हासिल करने की स्थिति में दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, एनडीए 126 सदस्यीय विधानसभा में 85 से 100 सीटें जीत सकता है।

यह प्रभुत्व जातीय पहचान की राजनीति और केंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों के सफल संयोजन को दर्शाता है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष, छह दलों का गठबंधन बनाने के बावजूद भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी को तोड़ने में नाकाम दिख रहा है। यहां एक और जीत असम को भाजपा के पूर्वोत्तर विस्तार का स्थायी मुख्यालय बना देगी।

ये परिणाम 2029 के आम चुनावों की दिशा तय करेंगे, जिससे यह निर्धारित होगा कि मौजूदा राष्ट्रीय वर्चस्व बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा या फिर एक पुनर्जीवित क्षेत्रीय और विपक्षी मोर्चा राजनीतिक परिदृश्य को पुनः अपने पक्ष में कर सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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