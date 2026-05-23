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इंदापुर में हाईवे पर कंटेनर खराब, दो घंटे तक लगा भारी ट्रैफिक जाम

दलज इलाके में सड़क के बीच फंसा कंटेनर, क्रेन की मदद से हटाने के बाद बहाल हुआ ट्रैफिक
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Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:51 PM
इंदापुर में हाईवे पर कंटेनर खराब, दो घंटे तक लगा भारी ट्रैफिक जाम

इंदापुर: महाराष्ट्र के पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदापुर के पास दलज इलाके में एक कंटेनर की तकनीकी खराबी के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस घटना से करीब दो घंटे तक दोनों तरफ यातायात पूरी तरह ठप रहा।

घटना पुणे से सोलापुर की ओर जा रहे एक कंटेनर के साथ हुई। अचानक वाहन में तकनीकी खराबी आ गई। चालक ने कंटेनर को सड़क के किनारे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वाहन पीछे की ओर खिसकने लगा। अनियंत्रित होकर कंटेनर सड़क के बीचों-बीच खड़ा हो गया और पूरा रास्ता बंद कर दिया।

इसके कारण हाईवे पर दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। गर्मी और ट्रैफिक जाम से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी मिलते ही हाईवे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाने का काम शुरू किया। करीब दो घंटे की मेहनत के बाद कंटेनर को सड़क से हटाया गया और यातायात को सुचारु कर दिया गया।

पुलिस ने चालक से पूछताछ की है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि कंटेनर में अचानक ब्रेक या इंजन संबंधी खराबी आई थी। पुलिस अब इस मामले की आगे जांच कर रही है कि क्या वाहन की मेंटेनेंस में कोई लापरवाही थी।

इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की सुरक्षा और तकनीकी स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री और स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे बड़े वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि राजमार्ग पर अचानक होने वाली खराबी से ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कम हो सकें।

हाईवे पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहनों की अच्छी तरह जांच कर लें। साथ ही किसी भी प्रकार की खराबी होने पर तुरंत हाईवे पुलिस को सूचित करें।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी

 

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