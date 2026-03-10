भारत समाचार

Income Tax Restaurant Survey : इनकम टैक्स ने देशभर में रेस्टोरेंट्स की जांच के लिए चलाया विशेष अभियान, 408 करोड़ की बिक्री छिपाने का खुलासा

टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, 22 राज्यों में रेस्टोरेंट्स पर सर्वे में 408 करोड़ की बिक्री छिपाने का मामला।
Mar 10, 2026, 04:48 AM
नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने देशभर में उन रेस्टोरेंट्स की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया, जिन पर बिक्री (टर्नओवर) कम दिखाने का संदेह है।

विभाग ने 8 मार्च को 22 राज्यों के 46 शहरों में स्थित 62 रेस्टोरेंट्स का सर्वे किया। शुरुआती जांच में करीब 408 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाने का मामला सामने आया है।

विभाग ने बताया कि नवंबर 2025 में फूड एंड बेवरेज सेक्टर में टैक्स चोरी के पैटर्न की जांच शुरू की गई थी। जांच में पाया गया कि कुछ रेस्टोरेंट्स बड़े बिलों को डिलीट कर रहे थे या उनमें बदलाव करके असली बिक्री को कम दिखा रहे थे।

करीब 1.77 लाख रेस्टोरेंट्स के लेन-देन के आंकड़ों का विश्लेषण एआई आधारित तकनीक की मदद से किया गया। इन आंकड़ों की तुलना उनके आयकर रिटर्न में घोषित टर्नओवर से की गई। जांच में पता चला कि कई जगहों पर आय कम दिखाने के मामले सामने आए। कुछ मामलों में दर्ज बिक्री को पूरी तरह से खातों या टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया गया था।

इसके बाद 8 मार्च 2026 को देशभर में 62 रेस्टोरेंट्स पर सर्वे किया गया, जिसमें शुरुआती तौर पर लगभग 408 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाने का पता चला। मामले की आगे जांच जारी है।

इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि वह स्वैच्छिक अनुपालन (वोलंटरी कंप्लायंस) और भरोसे पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। इसी उद्देश्य से विभाग ने 'सक्षम नज' अभियान शुरू किया है, जिसके तहत करदाताओं को अपनी गलतियां सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा।

अभियान के पहले चरण में 63,000 रेस्टोरेंट्स को ईमेल और संदेश भेजे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने आयकर रिटर्न को अपडेट कर लें।

विभाग ने करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 139(8ए) के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

--आईएएनएस

 

 

