IMD Weather Alert : तमिलनाडु में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना, दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

चेन्नई: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को ताजा मौसम बुलेटिन जारी किया। इसके अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिणी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी शामिल है। आईएमडी ने अपने बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूदा वातावरण के कारण गुरुवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने आगे कहा कि अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में संवहन गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है। रामनाथपुरम, तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों पर नजर रखी जा रही है और आईएमडी ने बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में पिछले एक हफ्ते से रुक-रुक कर बारिश हो रही है और अधिकारियों को स्थानीय मौसम संबंधी व्यवधानों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

आईएमडी ने आगे कहा कि अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जो मौजूदा बारिश के दौर के जारी रहने का संकेत है। हालांकि बारिश ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अचानक, खासकर शाम और रात के समय, कुछ समय के लिए हल्की बारिश हो सकती है।

चेन्नई में दिन भर के लिए थोड़े-बहुत बादल रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में, खासकर शहर के उत्तरी और मध्य भागों में, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विज्ञानियों ने संकेत दिया है कि समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण कुछ देर के लिए बारिश हो सकती है। चेन्नई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

आईएमडी ने यह भी बताया कि बारिश की संभावना के बावजूद ह्यूमिडिटी का लेवल ऊंचा बना रहेगा, जिससे निवासियों के लिए दिन थोड़ा गर्म और चिपचिपा रहेगा। तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने के साथ, अधिकारी वर्षा के पैटर्न पर नजर रख रहे हैं।

आईएमडी ने जनता से स्थानीय मौसम संबंधी चेतावनियों से अपडेट रहने और भारी बारिश के दौरान, विशेष रूप से दक्षिणी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में, सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

