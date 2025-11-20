Monitoring Weather Alert : बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो-प्रेशर सिस्टम के तेज होने की संभावना, तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान

चेन्नई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा एक नया लो-प्रेशर सिस्टम अगले 48 घंटों में और तेज होने की उम्मीद है।

मौसम के मॉडल बता रहे हैं कि कोमोरिन सागर और आस-पास के इलाकों में बना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही एक ज्यादा ऑर्गनाइज्ड लो-प्रेशर एरिया में बदल जाएगा।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि शुक्रवार या उसके अगले दिन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक और लो-प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है। इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 48 घंटों के अंदर मजबूत होने की उम्मीद है। अगर हालात अच्छे रहे, तो यह डिस्टर्बेंस और बढ़कर डिप्रेशन बन सकता है, जिससे तमिलनाडु के तटीय और अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

बदलते मौसम के हालात की वजह से, आज मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

लोकल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैयार रखने की सलाह दी गई है। चेन्नई और उसके आस-पास के सबअर्बन इलाकों में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी अधिकारियों ने बताया कि शाम को कन्वेक्टिव एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अचानक तेज बारिश हो सकती है।लोगों से बिजली कड़कने के समय सावधान रहने और खुली जगहों और पानी वाले इलाकों से बचने की अपील की गई है।

मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं, खासकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व और आस-पास के पानी में, क्योंकि बन रहे सिस्टम की वजह से हवा की स्पीड बढ़ने की संभावना है। समुद्र की हालत खराब हो सकती है, जिससे छोटी नावों और ट्रॉलरों को खतरा हो सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के इस फेज के दौरान इस इलाके में यह दूसरा बड़ा डिस्टर्बेंस बन रहा है।

खाड़ी के ऊपर नमी वाली हवाओं के मजबूत होने से, तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में, खासकर तट के किनारे, ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि वह सिस्टम पर करीब से नजर रखेगा और समय पर अपडेट जारी करेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऑफिशियल मौसम बुलेटिन देखें और भारी बारिश के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

