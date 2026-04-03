Article 370 Removal : अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर देश के लिए बना मॉडल: उमर अहमद इलियासी

श्रीनगर: ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में इतने बदलाव आए हैं कि यह अब पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है।

इलियासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का फल आज कश्मीर में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, "आज उन हाथों में कलम है, जो पहले पत्थर फेंकते थे। पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद थोड़ी रुकावट आई थी।"

इलियासी ने कहा, "आज कश्मीर सभी के लिए सुरक्षित है और हर किसी को यहां आना चाहिए। पर्यटन फिर से पटरी पर लौट आया है और कश्मीर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रमुख डॉ. दरखशन अंद्राबी के काम की भी तारीफ की और कहा कि उनका योगदान कश्मीर को सभी के लिए एक मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण रहा है।

इलियासी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पाक अधिकृत कश्मीर को निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, "वहां के लोग कश्मीर में हो रहे विकास को देख रहे हैं और खुश हैं। वे भारत में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं। अल्लाह की कृपा से उनका 'घर वापसी' जल्द होगा।"

पश्चिम एशिया के संघर्ष पर उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और सभी को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थता करेंगे और युद्ध जल्द समाप्त होगा।

इमाम उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम संगठन है और भारत में लगभग पांच लाख इमामों का प्रतिनिधित्व करता है। वे अंतरधार्मिक संवाद, शांति और 'नेशन फर्स्ट' विचारधारा के लिए जाने जाते हैं।

--आईएएनएस