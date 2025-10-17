भारत समाचार

Illegal Liquor Factory : झारखंड के धनबाद में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 70 लाख की शराब जब्त

धनबाद में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री पर छापा, करोड़ों की सामग्री जब्त।
Oct 17, 2025, 04:33 PM
झारखंड के धनबाद में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 70 लाख की शराब जब्त

धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार को सोनारडीह और तेतुलमारी थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया।

छापेमारी के दौरान लगभग 70 लाख मूल्य की नकली विदेशी शराब, स्प्रिट, पैकेजिंग मशीन और अन्य सामग्री जब्त की गई।

पहली कार्रवाई सोनारडीह थाना क्षेत्र के कोइरीडीह में हुई, जहां सूरज महतो नामक शख्स ने बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) क्वार्टर में नकली विदेशी शराब का भंडारण कर रखा था। मौके से करीब 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। परिसर को तत्काल सील कर दिया गया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई।

प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि सूरज महतो का संबंध तिलाटांड, तेतुलमारी निवासी दिनेश टुडू से है। इसके बाद आबकारी विभाग और तेतुलमारी थाना पुलिस ने टुडू के घर पर छापा मारा। यहां टीम को बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण और पैकेजिंग की गतिविधियां मिलीं।

छापेमारी के दौरान परिसर से शराब से भरी करीब 150 बोरी बोतलें, 800 लीटर स्प्रिट, विभिन्न शराब ब्रांडों के लेबल, ढक्कन, नकली विदेशी शराब की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बोतल भरने वाली और पंचिंग मशीनें बरामद की गईं।

आबकारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जब्त की गई सामग्रियों की कुल अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सूरज महतो और दिनेश टुडू छापेमारी से पहले ही फरार हो गए। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

छापेमारी टीम में आबकारी विभाग के अधिकारी जॉय हेम्ब्रम, कुलदीप कुमार और सत्येंद्र कुमार के अलावा सोनारडीह व तेतुलमारी थाना पुलिस की टीम शामिल रही। इस संबंध में विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

