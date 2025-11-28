Health Ministry Award : ‘जन संचार और जन पहुंच’ की प्रदर्शनी में उत्कृष्टता श्रेणी में स्वास्थ्य मंडप को मिला द्वितीय स्थान

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का गुरुवार को समापन हो गया। इसका आयोजन 14 नवंबर से किया गया था। इस दौरान आईआईटीएफ में ‘जन संचार और जन पहुंच’ की प्रदर्शनी में उत्कृष्टता श्रेणी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंडप को द्वितीय स्थान मिला है।

यह सम्‍मान भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने प्रदान किया।

इस वर्ष के मंडप का विषय “स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत” था, जिसने एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 स्टॉल का प्रदर्शन किया, जहां आगंतुकों को स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की गईं। मंत्रालय के मंडप को अत्यधिक सराहना मिली, जहां बहुत अधिक संख्या में आगंतुक पहुंचे तथा इनकी तादाद सबसे अधिक दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंडप में प्रदान की गई जानकारी और सेवाओं से लोगों को अत्यधिक लाभ मिला।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट में लिखा, ''गर्व के पल का जश्न। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आईआईटीएफ-2025 में पब्लिक कम्युनिकेशन और आउटरीच कैटेगरी में दूसरा पुरस्‍कार जीता। यह सम्मान देश भर के समुदायों के लिए सार्थक, आसान और असरदार स्वास्थ्य संचार बनाने की हमारी लगातार कोशिशों को दिखाता है। यह जश्न और प्रेरणा का पल है क्योंकि हम एक हेल्दी भारत के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं।"

