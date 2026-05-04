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Project Scientist : आईआईटी-दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट समेत कई पदों पर भर्ती, 8 मई तक फटाफट करें आवेदन

आईआईटी दिल्ली भर्ती: 8 मई तक करें आवेदन, सैलरी 1 लाख तक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 03:00 PM
आईआईटी-दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट समेत कई पदों पर भर्ती, 8 मई तक फटाफट करें आवेदन

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-दिल्ली) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के हाथ से एक सुनहरा मौका निकलने वाला है। दरअसल, आईआईटी-दिल्ली ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट (परियोजना वैज्ञानिक), जूनियर रिसर्च फेलो (जूनियर शोध अध्येता) और प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट (प्रधान परियोजना वैज्ञानिक) के 1-1 पद पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

इन पदों के लिए ऑनलाइन (ईमेल) के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 मई तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पद के लिए संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी या समकक्ष योग्यता के साथ पीएचडी या प्रथम श्रेणी या समकक्ष योग्यता के साथ एमटेक या विज्ञान या इंजीनियरिंग में एमएससी या एमएस(आर) या समकक्ष (एमए/एमकॉम/एमडीईएस) के साथ 6 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पद के लिए कैंडिडेट्स के पास बीटेक/एमएससी/एमसीए/प्राथमिक विषय में प्रथम श्रेणी या समकक्ष योग्यता के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं, जूनियर रिसर्च फेलो पद के लिए कैंडिडेट्स के पास बेसिक साइंस में मास्टर डिग्री के साथ एनईटी योग्यता या प्रोफेशनल कोर्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री के साथ एनईटी योग्यता या प्रोफेशनल कोर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 37,000 से 1,01,610 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आईआईटी-दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को स्कैन कर एक ही पीडीएफ फाइल में दिए गए आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

--आईएएनएस

 

 

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