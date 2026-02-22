भारत समाचार

IIT Bombay Hostel : आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल में एक छात्र के पास से पांच जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पवई पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की
Feb 22, 2026, 05:34 AM
मुंबई: मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (आईआईटी पवई) के हॉस्टल परिसर में एक छात्र के बैग में पांच जिंदा 7.65 एमएम कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी के हॉस्टल परिसर में एक छात्र के पास कारतूस होने की सूचना मुखबिर की मदद से सुरक्षाकर्मियों को मिली। सूचना मिलने पर जब सिक्योरिटी जांच की तो इस दौरान एक छात्र के बैग से पांच जिंदा 7.65 एमएम कारतूस बरामद किए गए। मामले में पवई पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सर्वोत्तम आनंद सतीशचंद्र चौधरी (23) के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हॉस्टल नंबर-1 के ग्राउंड फ्लोर पर दो छात्रों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था। सिक्योरिटी टीम ने मौके पर पहुंचकर रूम नंबर 93 में रहने वाले सूरज दुबे और रूम नंबर 89 में रहने वाले अमन को शांत कराया। बातचीत के दौरान दुबे और उसके दोस्त अपूर्व मिश्रा के पास से शराब की गंध आने पर नियमों के तहत कमरों की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान सूरज दुबे के कमरे में रखे काले बैग से “केएफ 7.65” मार्क वाले पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 3,500 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में दुबे ने बैग को अपूर्व मिश्रा का बताया। आगे की जांच में अपूर्व ने दावा किया कि कारतूस उसके दोस्त सर्वोत्तम चौधरी के हैं, जो बिहार के समस्तीपुर का निवासी है।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में सर्वोत्तम ने कथित तौर पर बिहार के मुंगेर से कारतूस खरीदने की बात स्वीकार की। इसके बाद पवई पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गोला-बारूद रखने और परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस अब संभावित अवैध सप्लाई नेटवर्क और घटना के मकसद की गहन जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सर्वोत्तम के निशानदेही पर कारतूस बेचने वाले की तलाश की जा रही है। इसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है। साथ ही सर्वोत्तम ने अभी तक किस-किस को ये कारतूस दी है, उसकी भी जांच की जा रही है।

