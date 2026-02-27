Vice President India : सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री वैष्णव आईआईएमसी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के 2024-25 बैच के 57वें दीक्षांत समारोह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे।

इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव संस्थान के नए शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे आईआईएमसी के कुलाधिपति भी हैं। दीक्षांत समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी शामिल होंगे।

संस्थान के संकाय सदस्य और कर्मचारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जो इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि को चिह्नित करेंगे और स्नातक होने वाले छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे।

इसमें कहा गया है कि विभिन्न परिसरों में पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिंदी, रेडियो और टीवी, डिजिटल मीडिया, ओडिया, उर्दू, मराठी और मलयालम), विज्ञापन और जनसंपर्क सहित विभिन्न कार्यक्रमों के वे छात्र जिन्होंने 2024-25 में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

दीक्षांत समारोह में, डिप्लोमा के अलावा, सभी छह परिसरों के प्रत्येक पाठ्यक्रम के टॉपर्स को 35 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 23 पदकों में नकद पुरस्कार शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सचिव सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आईआईएमसी में नए अकादमिक ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे।

इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री की ओर से मंत्रालय और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इनक्यूबेशन सेंटर में स्थित क्रिएटर्स लाउंज का भी उद्घाटन किया जाएगा।

17 अगस्त, 1965 को स्थापित, आईआईएमसी के देश भर में पांच क्षेत्रीय केंद्र हैं जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रकारिता पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र 1993 में ओडिशा के ढेंकनाल में स्थापित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिजोरम के आइजोल में शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से दो क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए।

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर के जम्मू में और दक्षिणी क्षेत्र के लिए केरल के कोट्टायम में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे।

