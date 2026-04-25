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IIM Raipur Recruitment : आईआईएम रायपुर में नौकरी का मौका, कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी

आईआईएम रायपुर में 2 पदों पर भर्ती, 6 मई तक ऑनलाइन आवेदन का मौका
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:48 PM
आईआईएम रायपुर में नौकरी का मौका, कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी

रायपुर: भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर ने सहायक खरीद एवं अनुबंध प्रबंधन अधिकारी (असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर) और वरिष्ठ कार्यकारी सहायक (सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट) के 1-1 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

आईआईएम रायपुर की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मई तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री, एमबीए/मास्टर डिग्री या सामग्री प्रबंधन/आपूर्ति शृंखला प्रबंधन/खरीद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता, कौशल और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पद के अनुसार 35 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जैसा लागू हो) के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 35,400 से 47,600 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आईआईएम-रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें।

--आईएएनएस

 

 

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