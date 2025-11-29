Raipur DGP Conference : डीजीपी-आईजीपी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को मिला 9वां स्थान, सीएम मोहन यादव ने जताई खुशी

भोपाल: रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस में डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस के 60वें ऑल-इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान घोषित डीजीपी-आईजीपी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को देश में 9वीं रैंक मिली।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे पर आज 60वीं डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में घोषित रैंकिंग में मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने को देश में 9वीं रैंक प्राप्त होना गर्व का क्षण है।

उन्होंने लिखा कि इस उपलब्धि के लिए मैं मप्र पुलिस और मल्हारगढ़ थाने की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। सतत निगरानी, लगातार सुधार और जनहित केंद्रित कार्यशैली ने राज्य की कानून-व्यवस्था को नई पहचान दी है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुक्रवार शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। कर्नाटक और गोवा में लगातार दो कार्यक्रमों के बाद शाम करीब 7 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमण डेका, डिप्टी सीएम अरुण साओ और विजय शर्मा सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने जोरदार स्वागत किया।

पीएम मोदी सीधे नया रायपुर में स्पीकर भवन गए, और 29-30 नवंबर को कॉन्फ्रेंस के बिजनेस और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा नया रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैंपस में डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस के 60वें ऑल-इंडिया कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए हो रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन दिन के कॉन्क्लेव (28-30 नवंबर) की औपचारिक शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी डायरेक्टर तपन डेका, गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए।

रायपुर को किले में बदल दिया गया है, जहां स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा ड्रोन निगरानी और ट्रैफिक डायवर्जन सहित कई लेयर वाली सुरक्षा की गई है।

