Idukki Landslide Incident : इडुक्की में भूस्खलन, बाल-बाल बची महिला, पति की मौत

भूस्खलन में घर ढहा, दंपति मलबे में दबे; एक की मौत, एक बची
Dainik Hawk
Dainik Hawk
Oct 26, 2025, 05:38 AM
केरल : इडुक्की में भूस्खलन, बाल-बाल बची महिला, पति की मौत

इडुक्की: केरल के इडुक्की जिले के आदिमाली इलाके के कूंबनपारा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार देर रात भूस्खलन हुआ। इस हादसे में एक दंपति मलबे के नीचे दब गए। राहत की बात यह रही कि महिला (जिसका नाम संध्या था) को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया, जबकि उनके पति बीजू का शव मलबे से बरामद हुआ। हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ जब दंपति अपने घर पर कुछ जरूरी दस्तावेज लेने पहुंचे थे।

जानकारी के मुताबिक, पिछले दो दिनों से इस इलाके में भूस्खलन का खतरा बना हुआ था। प्रशासन ने पहले ही एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन बीजू और संध्या अपने घर कुछ जरूरी कागजात लेने लौटे थे, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा और उनका घर पूरी तरह ढह गया। भारी बारिश और फिसलन के कारण राहत कार्य में मुश्किलें आईं, लेकिन पुलिस, फायर फोर्स और स्थानीय लोग पूरी रात बचाव कार्य में जुटे रहे।

संध्या को सुबह करीब तीन बजे मलबे से बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं, बीजू का शव कुछ घंटे बाद बरामद हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि संध्या की हालत अब स्थिर है। मंत्री रोशी ऑगस्टिन भी सुबह अस्पताल पहुंचे और घायल महिला का हेल्थ अपडेट लिया। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कई जानें जा सकती थीं।

जानकारी के अनुसार, इस भूस्खलन में करीब 5 से 6 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन पहले से की गई सावधानी के चलते अधिकांश लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दो दिन पहले लोगों को वहां से नहीं हटाया गया होता, तो मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता था।

दंपति के परिवार के बारे में बताया गया है कि उनकी बेटी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि उनके बेटे की मौत करीब एक साल पहले कैंसर से हो गई थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मौके पर दर्जनों अधिकारी और फायर फोर्स कर्मी राहत कार्य में लगे हैं। स्थानीय लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लें और खतरे वाले इलाकों में न जाएं।

 

 

 

