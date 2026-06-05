इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले हलचल तेज, तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव के संकेत: संजय राउत

मुंबई, 5 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में इंडिया गठबंधन की आगामी गतिविधियों और तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति को लेकर अपनी बात रखी।

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उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक 8 जून को दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। बातचीत सकारात्मक रही है और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इस समय कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक काम चल रहे हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है।

तमिलनाडु की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि वहां हाल ही में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने टीवीके के साथ किसी तरह की राजनीतिक साझेदारी की स्थिति में प्रवेश किया है, जिसके बाद टीवीके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ लिया। उनके अनुसार, इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी गठबंधन की एकता पर असर पड़ा है।

उन्होंने डीएमके को लेकर कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां तमिलनाडु में बनी हैं, उसमें डीएमके को पहले ही संयम और संतुलन बनाए रखने की जरूरत थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए उस समय वहां कोई बड़ा राजनीतिक विकल्प नहीं था, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर उनके पास पूरी जानकारी नहीं है।

संजय राउत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में अब इंडिया गठबंधन को टीवीके के रूप में एक नया राजनीतिक सहयोगी मिल सकता है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीएमके में किसी तरह की स्पष्ट टूट की पुष्टि उनके पास नहीं है और कई बातों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी