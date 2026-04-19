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Telangana Road Accident : तेलंगाना और आंध्र में दो सड़क हादसों में चार लोगों की मौत

तेलंगाना और आंध्र में दर्दनाक सड़क हादसे, चार की मौत और कई घायल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 10:27 AM
तेलंगाना और आंध्र में दो सड़क हादसों में चार लोगों की मौत

हैदराबाद: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रविवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। इन हादसों में दो लोग घायल भी हैं।

तेलंगाना के महबूबनगर जिले के अडडाकुला मंडल मुख्यालय में एक कार और लॉरी की टक्कर में एक महिला और उसके चार महीने के बेटे की मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया। मृतक महिला की पहचान नंदिनी (26) और उसके बच्चे की पहचान कनैय्या के रूप में हुई है। पति प्रकाश रेड्डी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे वनपर्थी के एरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित वनपर्थी जिले के कंचिराओपल्ली गांव के रहने वाले थे। प्रकाश परिवार के साथ यादगिरिगुट्टा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का मुख्य कारण कार की अत्यधिक गति रही। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में महिला और उनके पुत्र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

वहीं, आंध्र प्रदेश में एक और हादसे में एक व्यक्ति और उसकी चार महीने की बेटी की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में बाइक सवारों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, रविवार तड़के आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली ज़िले में एक बस दुर्घटना में 12 लोग घायल हो गए। चेन्नई से ओडिशा के भुवनेश्वर जा रही एक निजी बस अनाकापल्ली जिले के नक्कापल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी एक नाली में पलट गई।

दुर्घटना के समय बस में 36 यात्री सवार थे और 12 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें नक्कापल्ली के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया।

पुलिस को शक है कि बस चलाते समय ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। ज़्यादातर यात्री ओडिशा के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस

 

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