Hyderabad Drug Bust : ड्रग तस्करी के आरोप में दो विदेशी गिरफ्तार

हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग (एच-एनईडब्ल्यू) के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में एक विदेशी ड्रग पेडलर और उसके साथी को गिरफ्तार किया और उनके पास से एमएमडीए जब्त किया।

पक्की जानकारी के आधार पर, पुलिस और एच-एनईडब्ल्यू ने मिलकर ऑपरेशन किया और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर से यमन के नागरिक अल-अकार अब्दुराबू मोहम्मद अब्दुराबू और उसके असिस्टेंट, फिलिस्तीनी हसन डब्ल्यू. ए. हशेम को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने उनके पास से 150 ग्राम एमडीएमए, एक चाकू और चार मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 और फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत केस दर्ज किया गया।

37 साल का अब्दुराबू हैदराबाद के टोलीचौकी इलाके में रहता था और पहले शहर के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज छह मामलों में शामिल था।

उसे 2019 और 2022 के बीच रजिस्टर हुए छह केस में अरेस्ट किया गया था, और वह 2023 और 2026 में रजिस्टर हुए दो केस में फरार था। उसका साथी, 28 साल का हसन हशेम, लूडो गेम का कंटेंट क्रिएटर है और बेंगलुरु में रहता था।

वह पहले 2022 में बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन में एनजीपीएस एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत रजिस्टर हुए एक केस में शामिल था।

राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, एस. श्रीनिवास ने मीडिया वालों को बताया कि अब्दुराबू, जो ड्रग्स लेता था, वह पेडलर बन गया। उसने वाट्सअप के जरिए ऑर्डर देकर और सप्लायर को ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करके एक फरार नाइजीरियाई सप्लायर से एमडीएमए और कोकीन जैसी नशीली ड्रग्स सस्ती कीमतों पर खरीदीं।

हसन ने सप्लायर से ड्रग्स लेने और उन्हें बेंगलुरु और हैदराबाद में कस्टमर्स को ज्यादा कीमतों पर बेचने में अब्दुराबू की मदद की। कभी-कभी, वे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेड-ड्रॉप तरीका अपनाते थे, जबकि दूसरी बार, वे आसानी से पैसा कमाने और शानदार लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए जाने-पहचाने कस्टमर्स को डायरेक्ट डिलीवरी करते थे। कुछ मौकों पर, उसने प्राइवेट ट्रैवल बसों के जरिए हैदराबाद के पेडलर्स को ड्रग्स भी भेजे हैं।

पुलिस जांच में पता चला कि यमन का नागरिक 2008 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और दो महीने पुणे में रहा। वह 2009 में फिर से स्टूडेंट वीजा पर भारत आया, पुणे के भारत कॉलेज में बीसीए में एडमिशन लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 2011 में, वह हैदराबाद चला गया और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जिसे भी उसने छोड़ दिया।

अब्दुरबु 2012 में यमन लौटा और अगस्त 2015 में स्टूडेंट वीजा पर भारत में फिर से आया, हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर उतरा। उसका स्टूडेंट वीजा 4 सितंबर, 2015 को खत्म हो गया था और बाद में यमन से 31 दिसंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया था। उसका पासपोर्ट 16 अप्रैल, 2020 को एक्सपायर हो गया था। बाद में उसने जेएनटीयू, हैदराबाद में बीटेक (कंप्यूटर साइंस) में एडमिशन लिया, लेकिन दूसरे साल में छोड़ दिया और बाद में शहर के एक इंस्टीट्यूट में अलग-अलग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की ट्रेनिंग ली।

वह फिलिस्तीनी नागरिक सईद अली मोहम्मद अल काफरी के जरिए दिल्ली के एक ड्रग सप्लायर, चिडी के संपर्क में आया, जिसे 2024 में एच-एनईडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने चिडी को हैदराबाद में अपने कमरे में लगभग आठ महीने तक पनाह दी, जब तक कि चिडी को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर लिया।

रेगुलर ड्रग्स लेने और शानदार जिंदगी जीने के इरादे से आसानी से पैसा कमाने की वजह से, वह एक पेडलर बन गया। उसे अमीरपेट एक्साइज स्टेशन और एम.जी रोड पुलिस, बेंगलुरु ने एनडीपीएस मामलों में कई बार गिरफ्तार किया और अलग-अलग मौकों पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऐसे ही एक समय के दौरान, वह हसन के संपर्क में आया, और दोनों आसानी से पैसा कमाने और शानदार जिंदगी जीने के लिए ड्रग तस्करी की गतिविधियों में शामिल थे।

