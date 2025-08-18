Hyderabad Rath Yatra Accident: हैदराबाद में रथ यात्रा के दौरान बिजली का झटका लगने से पांच लोगों की मौत

हैदराबाद: हैदराबाद में श्री कृष्णाष्टमी उत्सव के दौरान रथ यात्रा निकाल रहे लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब जन्माष्टमी के मौके पर रथ बिजली के तार से टकरा गया।

मृतकों की पहचान कृष्णा (21), रुद्र विकास (39), राजेंद्र रेड्डी (45), श्रीकांत रेड्डी (35), और सुरेश यादव (34) के रूप में हुई है।

यह घटना रविवार देर रात रामनाथपुर के गोकुलनगर में उस समय हुई जब लोग जुलूस में शामिल थे। जुलूस के दौरान जिस वाहन में रथ ले जाया जा रहा था, उसके खराब हो जाने के बाद नौ लोगों का एक समूह रथ को अपने हाथों में उठाकर ले जा रहा था। बिजली के झटके के कारण वे दूर जा गिरे। इस घटना से जुलूस में शामिल लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के गनमैन श्रीनिवास समेत चार अन्य घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना गोकुलनगर स्थित यादव फंक्शन हॉल के पास हुई जब रथ ऊपर से गुजर रहे एक हाई-टेंशन तार की चपेट में आ गया।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्रदान करने की मांग की।

इस बीच, रविवार रात हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में कृष्णाष्टमी समारोह के दौरान युवाओं के दो समूहों में झड़प हो गई। झड़प में एक व्यक्ति को चोटें आईं। पुलिस को संदेह है कि दोनों समूहों के बीच पुरानी रंजिश के कारण झड़प हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।