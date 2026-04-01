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Hyderabad Hanuman Jayanti : हनुमान जयंती यात्रा के लिए पुलिस करेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

हनुमान जयंती पर हैदराबाद में हाई अलर्ट, 168 जुलूसों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 04:26 AM
हैदराबाद : हनुमान जयंती यात्रा के लिए पुलिस करेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने मंगलवार को जानकारी दी कि हैदराबाद पुलिस दो अप्रैल को होने वाली हनुमान जयंती यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यापक इंतजाम करेगी।

सालाना जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों और आयोजकों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। उन्होंने बताया कि लगभग 168 जुलूसों के मुख्य यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है।

सुरक्षा पक्की करने के लिए लगभग 3,000 पुलिसकर्मी, साथ ही अतिरिक्त हथियारबंद बल, खास जगहों पर तैनात किए जाएंगे। आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे वालंटियर्स को ट्रेनिंग दें कि भीड़ को ठीक से मैनेज करें और तय रास्तों का सख्ती से पालन करें।

रास्ते में पड़ने वाले फ्लाईओवर और रेलवे पुलों को देखते हुए, मूर्तियों की ऊंचाई के बारे में भी खास सावधानियों पर जोर दिया गया है। पुलिस ने आयोजकों और हिस्सा लेने वालों से अपील की है कि वे चौकस रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तुरंत जानकारी दें।

लोगों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए ट्रैफिक में बदलाव पहले से ही लागू किए जाएंगे, और नागरिकों से अपील की गई है कि वे पुलिस के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें। इसके अलावा, लोगों को सोशल मीडिया पर अफवाहों पर यकीन न करने या उन्हें न फैलाने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने कहा कि भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मीटिंग के बाद, कमिश्नर ने गौलीगुडा राम मंदिर से ताडबुंद हनुमान मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग का मौके पर जाकर जायजा लिया। इस मीटिंग में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और अलग-अलग हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इससे पहले राम नवमी शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई थी, और उन्होंने भरोसा जताया कि लोगों और आयोजकों के सहयोग से हनुमान जयंती यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से पूरी होगी।

--आईएएनएस

 

 

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