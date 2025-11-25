Hyderabad Fire Accident : इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, 6 लोग घायल

हैदराबाद: हैदराबाद के पुराने शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में छह लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, शाहलीबंदा स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सोमवार रात आग लग गई, जिससे दुकान पूरी तरह जल गई।

आग पर काबू पाने के लिए आठ फायर इंजन, एक स्काईलिफ्ट फायर ट्रक और एक फायरफाइटिंग रोबोट को लगाया गया। फायरफाइटिंग कर्मचारियों को आग बुझाने में दो घंटे से ज्यादा का समय लगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग पास के गोदाम और दूसरी दुकानों तक फैल गई। आग में कपड़े की एक दुकान भी पूरी तरह जल गई।

दुकान में रखे कई रेफ्रिजरेटर, सिलेंडर, गीजर और इलेक्ट्रॉनिक सामान में धमाके की वजह से आग और तेज होने का भी शक है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ जोन) खरे किरण प्रभाकर ने कहा कि पहली नजर में आग एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।

आग की लपटों ने दुकान के सामने खड़ी सीएनजी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया और सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग तेजी से फैल गई।

दुकानों में कुछ लोग काम कर रहे थे और कुछ कार में भी बैठे थे। आग और धमाके की वजह से छह लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डीसीपी ने बताया कि फायरफाइटर्स ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया, जिससे और नुकसान होने से बच गया।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ पुलिस से मिली ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें और बिना वेरिफाई की हुई खबरें शेयर करने से बचें, जिससे बेवजह पैनिक फैल सकता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज एक किलोमीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि धमाके के समय पास के राजाराय क्लॉक टावर की घड़ी भी रुक गई थी।

