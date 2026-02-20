भारत समाचार

Hyderabad CBI Court Threat : हैदराबाद में सीबीआई कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

तीन दिनों में दूसरी धमकी, बम निरोधक दस्ते ने चलाया सर्च ऑपरेशन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 20, 2026, 03:13 PM
हैदराबाद में सीबीआई कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

हैदराबाद: हैदराबाद के नामपल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला।

इस ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि शुक्रवार को विस्फोट होंगे। इसके बाद कोर्ट के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। ईमेल में मिली धमकी के चलते परिसर को खाली कराया गया और गहन तलाशी अभियान चलाया गया।

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमों ने परिसर की तलाशी लेने के लिए अभियान चलाया। बताया गया कि ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि कोर्ट में '12 आरडीएक्स बम' लगाए गए हैं, जो 12:05 बजे फट जाएंगे।

ईमेल मिलने के बाद, अधिकारियों ने कोर्ट भवन से न्यायाधीशों, कर्मचारियों, वकीलों और वादियों को बाहर निकाला।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान मानक प्रोटोकॉल के अनुसार चलाया गया। हालांकि, कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब सीबीआई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है।

इससे पहले बुधवार को भी इसी तरह का एक ईमेल भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा परिसर की व्यापक तलाशी के बाद यह फर्जी साबित हुआ।

उसी दिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ अन्य कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे हड़कंप मच गया था। हालांकि, पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला।

सीबीआई कोर्ट नामपल्ली, तेलंगाना के करीमनगर और आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जिला कोर्ट को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे।

करीमनगर और राजमुंदरी दोनों जगहों पर पुलिस ने कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली थी।

बम की धमकियों से सभी कोर्ट पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। धमकियों के बाद, पुलिस ने सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस संबंध में पुलिस ने अलग-अलग केस दर्ज किए थे।

पुलिस ने इन ईमेल के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की थी। सभी धमकी भरे ईमेल एक ही सोर्स से आने का शक है।

--आईएएनएस

 

 

Karimnagar CourtTelangana PoliceNampallyLaw and OrderRajahmundry CourtHyderabad newsBomb Threat EmailCBI courtAndhra Pradesh NewsCourt Security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...