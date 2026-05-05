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Hyderabad News : ऑटो चालक ने जान जोखिम में डालकर भागते चेन स्नैचर को पकड़ा, मिला इनाम

ऑटो चालक की सूझबूझ से चेन स्नैचर गिरफ्तार, पुलिस ने दिया इनाम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 03:33 PM
हैदराबाद: ऑटो चालक ने जान जोखिम में डालकर भागते चेन स्नैचर को पकड़ा, मिला इनाम

हैदराबाद: हैदराबाद में ऑटो-रिक्शा चालक ने एक महिला की सोने की चेन छीनकर भाग रहे अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।

ऑटो चालक मोहम्मद जहीर ने बहादुरी दिखाते हुए अपने ऑटो से आरोपी की बाइक को टक्कर मार दी, ताकि वह भाग न सके। इसके बाद उन्होंने आरोपी का सामना किया, जबकि चेन छीनने वाला उसे डंडे से मारने की कोशिश कर रहा था।

यह घटना सोमवार की सुबह बेगम बाजार जिन्सी चौरस्ता इलाके में हुई।

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने मंगलवार को जहीर को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और उन्हें नकद इनाम व प्रशंसा पत्र दिया।

कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर भी इस घटना का सीसीटीवी वीडियो साझा किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सोहेल के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्रीशीटर है।

कमिश्नर ने कहा, ''सिर्फ अपराध होते देखना ही सब कुछ नहीं है। एक आम ऑटो चालक ने साबित किया कि असली नागरिक कर्तव्य अपराधी को पकड़ना है। जब एक बदमाश ने महिला की चेन छीनने की कोशिश की, तब जहीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने ऑटो को हथियार बना लिया और उसे रोक दिया। डंडे से हमले के बावजूद उन्होंने बिना डरे उसका सामना किया।''

कमिश्नर के अनुसार, 4 मई की सुबह मंजू ओमलता अपनी बहू के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। जब वे हिंदी मारवाड़ी विद्यालय स्कूल के पास पहुंचीं, तब बाइक पर सवार आरोपी ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। इस दौरान वह बाइक से गिर गया।

पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाया, तो पास से गुजर रहे ऑटो चालक जहीर ने अपने साइड मिरर में यह घटना देखी। वह घटनास्थल से लगभग 100 मीटर आगे निकल चुके थे, लेकिन तुरंत ऑटो पीछे किया और आरोपी को भागने से रोकने के लिए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। आरोपी ने डंडे से हमला किया, फिर भी जहीर ने बिना डरे उसे पकड़ लिया।

जैसे ही सोहेल भागने की कोशिश कर रहा था, गश्त कर रही पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद जहीर बिना किसी इनाम की उम्मीद के वहां से चले गए। बाद में पीड़िता ने पुलिस को उनकी बहादुरी के बारे में बताया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने इस अनजान हीरो की पहचान के लिए जांच शुरू की। सीसीटीवी से ऑटो का नंबर लेकर जहीर की पहचान की गई।

कमिश्नर ने कहा कि जहीर की बहादुरी समाज के लिए एक मिसाल है। आजकल लोग सामने अपराध होते देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जहीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधी को रोका। वह समाज के लिए एक सच्चे रोल मॉडल हैं। उन्होंने किसी इनाम की उम्मीद नहीं की। ऐसे जिम्मेदार नागरिकों से ही अपराधियों में डर पैदा होता है।

सज्जनार ने शहर के लोगों से अपील की कि जब भी कोई अपराध हो तो बिना डरे साहस दिखाएं और तुरंत 100 नंबर या स्थानीय पुलिस को सूचना दें।

इस बीच, गोशामहल पुलिस स्टेशन ने सोहेल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पहले से 16 मामले दर्ज हैं।

--आईएएनएस

 

 

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