Humayun Tomb Delhi: हुमायूं के मकबरे का कोई भी हिस्सा नहीं हुआ क्षतिग्रस्त: एएसआई

नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ने निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे परिसर के विश्व धरोहर स्थल के पास स्थित पट्टे शाह दरगाह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक मकबरे के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

हालांकि एएसआई ने ये भी साफ किया कि जहां दुर्घटना हुई वो स्थल एएसआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

एएसआई ने कहा कि हुमायूं का मकबरा परिसर संरचनात्मक रूप से मजबूत और उत्कृष्ट स्थिति में है। विश्व धरोहर स्थल के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

विश्व धरोहर स्थल के पास स्थित पट्टे शाह दरगाह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर रविवार को एएसआई ने बताया कि स्थल की निकटता के कारण, क्षेत्र में मौजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्यों में सहायता प्रदान की। हालांकि, प्रभावित इमारत 'हुमायूं का मकबरा' परिसर से पूरी तरह अलग है। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास 15 अगस्त को बड़ी दुर्घटना हो गई थी। दरगाह शरीफ पत्ते शाह से सटे कमरे की छत अचानक से ढह गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।

हादसे में जंगपुरा निवासी 56 वर्षीय अनीता और जाकिर नगर निवासी 32 वर्षीय मोइन की मौत हो गई थी।

अनीता के बेटे शिवांश सैनी ने कहा कि मुझे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि मेरी मां दीवार गिरने से घायल हो गई है। जब मैं एम्स पहुंचा तो मुझे उनकी तस्वीर दिखाई गई और बताया गया कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह शरीफ पट्टे शाह परिसर में छत गिरने की घटना पर डीएम सरवन कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना दरगाह के पास हुमायूं कंपाउंड में दो कमरों वाले आवास में हुई।

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस की टीमें आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचीं और मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया।

उन्होंने आगे कहा कि हादसे के शिकार लोगों में दरगाह के आसपास रहने वाले, मुस्तफाबाद और जाकिर नगर के निवासी शामिल हैं।