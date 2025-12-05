Humayun Kabir TMC : टीएमसी ने किया निलंबित तो हुमायूं कबीर ने कहा- 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी

मुर्शिदाबाद: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। इस पर हुमायूं कबीर ने अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है।

हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने मस्जिद वाली जगह दिखा दी है। अब जमीन कितनी है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमने नींव रखने की बात कही है, वह करेंगे। हम इस्लामिक हॉस्पिटल बनाएंगे, मुसाफिरखाना होगा, होटल, हेलिपैड, पार्क, मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, हम यह सब काम करके दिखाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे कौन रोकेगा।

उन्होंने ममता बनर्जी पर आरएसएस के लिए काम करने के आरोप पर कहा कि साल 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनीं, तब राज्य में 500 से कम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन 14 साल उनके सीएम रहने के बाद पश्चिम बंगाल में 12,000 से अधिक स्वयंसेवक हैं। इससे ही पता चलता है कि वह किसके लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी कोष से पैसा खर्च करके जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? उन्होंने ही तो बनवाया है। 1,100 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी। ऐसे में अगर मैं मस्जिद बना रहा हूं तो इन्हें गुस्सा क्यों है?

उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सरकार और उनके मंत्रियों ने क्या किया? कितने लोगों को नौकरी दी? यह तो सामने आकर बोलना चाहिए। जवाब उन्हें देना पड़ेगा। टीएमसी छोड़ने पर वोट प्रतिशत के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा।

उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि साल 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। वह एक्स सीएम हो जाएंगी। वह शपथ नहीं ले पाएंगी।

बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया है। उनका कहना है कि हम 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और हिंदूवादी संगठनों ने इसे लेकर चेतावनी दी है।

